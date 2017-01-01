Gaziantep'teki kalaşnikoflu saldırıda intikam iddiası

Gaziantep'te önceki gece yaşanan kalaşnikoflu saldırının daha önce meydana gelen kanlı hesaplaşmanın intikamı olduğu iddia edildi.

15 Mart 2017 tarihinde Gaziantep Vatan Mahallesi'ndeki bir sokakta, içerisinde B.D.'nin bulunduğu lüks araca ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Önceki gece İncilikaya Mahallesi, 21 No'lu Sokak üzerinde lüks aracı ile seyir halinde olan Savaş C. ise kendisini takip eden şahıslarca uzun namlulu kalaşnikof silahla taranmış, kafasına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

NEDENİ İNTİKAM MI?

37 gün arayla yaşanan her iki infaz olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilirken, önceki gece öldürülen Savaş C.'nin (38) 15 Mart tarihinde aracının içinde kurşunlanarak öldürülen B.D. isimli şahsın intikamı doğrultusunda öldürüldüğü iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve faillerin yakalanması çalışmalar sürüyor.