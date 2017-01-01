22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'teki kalaşnikoflu saldırıda intikam iddiası

Önceki gece öldürülen Savaş C.'nin 15 Mart tarihinde aracının içinde kurşunlanarak öldürülen B.D. isimli şahsın intikamı doğrultusunda öldürüldüğü iddia edildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:07:46 Güncelleme: 15:24:41 İHA

Gaziantep'te önceki gece yaşanan kalaşnikoflu saldırının daha önce meydana gelen kanlı hesaplaşmanın intikamı olduğu iddia edildi.

15 Mart 2017 tarihinde Gaziantep Vatan Mahallesi'ndeki bir sokakta, içerisinde B.D.'nin bulunduğu lüks araca ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Önceki gece İncilikaya Mahallesi, 21 No'lu Sokak üzerinde lüks aracı ile seyir halinde olan Savaş C. ise kendisini takip eden şahıslarca uzun namlulu kalaşnikof silahla taranmış, kafasına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

NEDENİ İNTİKAM MI?

37 gün arayla yaşanan her iki infaz olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilirken, önceki gece öldürülen Savaş C.'nin (38) 15 Mart tarihinde aracının içinde kurşunlanarak öldürülen B.D. isimli şahsın intikamı doğrultusunda öldürüldüğü iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve faillerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te sokak ortasında korkunç cinayet!
GÜNDEM

Gaziantep'te lüks araca kanlı pusu!
Gaziantep'te Suriyelilerin ruhsatsız polikliniğine baskın
GÜNDEM

Suriyelilerin ruhsatsız polikliniğine baskın! 1.5 yıl ...
Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM

Katliam gibi kaza! 1,5 saat sonra ulaşıma açıldı
Kazada kopan atın kafası sürücüyü öldürdü
GÜNDEM

Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!
Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
GÜNDEM

Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
16 Nisan günü Türkiye’de hava nasıl olacak?
GÜNDEM

Referandum havası
Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de
GÜNDEM

EHLİYET SINAVLARINA YENİ DÜZENLEME

Kırıkkale'deki fuhuş çetesi operasyonunda anne ile iki oğlu tutuklandı
GÜNDEM

ANNE VE İKİ OĞLU ÖYLE BİR SUÇTAN TUTUKLANDI Kİ!
Levent Gök: Adalet Bakanı anayasal suç işledi
GÜNDEM

CHP'DEN BOZDAĞ'A YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ
Gaziantep'teki kalaşnikoflu saldırıda intikam iddiası
GÜNDEM

KALAŞNİKOFLU SALDIRIDA İNTİKAM İDDİASI!
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit
GÜNDEM

ŞIRNAK'TAN ACI HABER