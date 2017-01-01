23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Abdülkadir Masharipov Abdurrahman Özbeki Reina DEAŞ
GÜNDEM

İşte Reina katliamını planlayan terörist

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü DEAŞ’lı terörist Abdülkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıyı planlayan ve ABD birliklerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ’lı Abdurrahman Özbeki’nin fotoğrafı ortaya çıktı

23 Nisan 2017 Pazar, 02:49:53 Güncelleme: 02:58:05

İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlence mekânı Reina’ya yılbaşı gecesi uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı.

ABD ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYAYA DUYURDU

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, Özbek asıllı olayın faili Abdülkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Masharipov ile birlikte 30’u aşkın kişi tutuklandı. Reina katliamını, DEAŞ sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olan Abdurrahman Özbeki’nin planlandığı iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün yaptığı açıklamada, Reina’ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ’lı terörist Abdurrahman Özbeki’yi karadan düzenlenen bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, “6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de yaptığı bir baskında DEAŞ yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki, DEAŞ’ın sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın isimlerden biriydi. DEAŞ’ın dış operasyonlarında da önemli rol oynuyordu. Yılbaşı gecesi 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı” dedi.

PARA AKIŞINI YÖNETİYORDU

Daha önce çeşitli radikal gruplar ile ilişkisi bulunduğu belirtilen Abdurrahman Özbeki’nin uzun yıllar önce DEAŞ’a katıldığı bildirildi. Terörist Özbeki’nin, DEAŞ’ın dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu olduğu ifade edildi. Reina saldırısını planladığı ileri sürülen Özbeki’nin talimatı ile örgütün diğer elemanları tarafından saldırgan Abdülkadir Masharipov’a para ve mühimmat desteği verdiği iddia edildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'den referandum toplantısı sonrası kararlar
GÜNDEM

CHP'nin referandum toplantısı sona erdi! İşte detaylar. ...
Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
GÜNDEM

Diyarbakır'dan acı haber
Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

Zonguldak'ta katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve ...
Erdoğan: 'Diktatör' diyorlar, varsın desinler. Sesimizi yükselteceğiz
GÜNDEM

Erdoğan: 'Diktatör' diyorlar, varsın desinler. ...
Ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken yanarak can verdi
GÜNDEM

Onları kurtarmak istedi, feci şekilde can verdi
Sporcuları taşıyan servis kaza yaptı: 12 yaralı
GÜNDEM

Sporcuları taşıyan servis kaza yaptı: 12 yaralı
Rayların Savarona’sı ilgi ve bakım bekliyor
GÜNDEM

ATA'NIN VAGONU İLGİ BEKLİYOR

Anne-babaya ortak velayet
GÜNDEM

DEVRİM GİBİ VELAYET KARARI!
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN
İşte kabinedeki revizyonu şekillendirecek 4 başlık
GÜNDEM

KABİNE REVİZYONU İÇİN 4 KRİTER
CHP'den referandum toplantısı sonrası kararlar
GÜNDEM

CHP'NİN REFERANDUM TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE DETAYLAR...
Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DAN ACI HABER