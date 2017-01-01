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AK Parti kabine revizyonu Başbakan Binali Yıldırım
GÜNDEM

İşte kabinedeki revizyonu şekillendirecek 4 başlık

Ankara kulislerinde referandum sonrası hareketlilik var. Kulislerin başlıca gündem maddesi ise kabinede yapılması muhtemel değişiklikler

23 Nisan 2017 Pazar, 03:37:01 Güncelleme: 03:43:15

Referandum sonuçları AK Parti’de tüm yönleriyle değerlendirilirken, Başbakan Binali Yıldırım’ın revizyon sinyali vermesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre kabinede yapılması muhtemel değişiklik ve bu değişikliğe temel olacak ölçütler, kulislerin başlıca gündem maddelerinden biri.

MHP’NİN DURUMU:

Kabine değişikliğine ilişkin en çok merak edilenlerden biri de Anayasa değişikliğinin önünü açan, TBMM’de ve referandum sürecinde “Evet” cephesinde yer alan MHP’nin durumu. MHP’den 1 ya da 2 ismin 2019’da yapılacak seçime kadar hem uyum yasalarını çıkaracak hem de terör ve FETÖ ile mücadeleyi yürütecek kabinede görev alması ihtimali konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin referandum sonrasında ülkenin geleceği için uzlaşmadan yana tutumlarını sürdürecekleri ve gerekirse taşın altına ellerini koymaktan çekinmeyecekleri yolundaki sözleri de MHP’nin kabineye girme konusunda referandum öncesinden farklı bir tutum sergileyebileceği yönünde yorumlanıyor.

FETÖ İLE MÜCADELE:

MHP’nin kabineye girip girmemesinin yanı sıra revizyonda bir diğer kriter de FETÖ ile mücadele olarak öne çıkıyor. 15 Temmuz sürecini yaşayan 65. Hükümet’te ilk değişiklik, 31 Ağustos’ta yapılmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Efkan Âlâ’nın istifası ile boşalan koltuğa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu kaydırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu getirilmişti. Gündemde olan revizyonda FETÖ ile mücadele konusunda daha aktif olan isimlerin kabinede kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

REFERANDUM PERFORMANSI:

Olası revizyonda bir diğer önemli kriter, referandum performansı olacak. Halkoylamasında 30 büyükşehrin 17’sinden “Hayır” çıkmıştı. Kabinede bulunan bakanların 9’unun seçim bölgesi de “Hayır” tercihinde bulunmuştu. Kulislerde, kabinede yapılacak herhangi bir değişiklikte bu sonuçların da dikkate alınabileceği ifade ediliyor.

DOĞU’YA BAKAN:

Referandumda “Evet” oylarının 1 Kasım genel seçimleriyle kıyaslandığında en çok yükseldiği bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu da bir ölçüt olarak görülüyor. Bölgeden bir milletvekilinin kabineye gireceği konuşuluyor.

 

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