23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar koltuklarını çocuklara devretti

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan'ın geleneksel devir-teslim töreninde koltuğunu 5.sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye devretti

23 Nisan 2017 Pazar, 10:28:45 Güncelleme: 11:25:57

23 Nisan'ın geleneksel devir-teslim töreni Başbakanlıkta gerçekleşti. Başbakan Yıldırım koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye devretti. Bakanlar da koltuklarını çocuklara devretti.   Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından sözü çocuklara bıraktı.

Yıldırım, çocuk bakanların, başbakana soruları üzerine "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Sevgili çocuklar, her birinizi tek tek, sevgi ile selamlıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bugün ülkemizin her köşesinde bu bayramı kutlayan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, siz dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz, ülkemizin aydınlık geleceğimizsiniz. İnanıyorum ki size 1001 renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız.

Bu tarihin çocuklar için bayram olarak ilan edilmesi bir rastlantı değildir. Ulusal egemenlik bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur. 23 Nisan ulusal egemenliğimize sahip çıkma ve sürekli kılma meselesidir. Bu değerin evrenselliğini göstermektedir.

Ülkemizin bütün çocuklarını ağırlamak isterdim ama bu mümkün değil.

Bugün söz sizde, sizler anlatacak bizler dinleyeceğiz. Şimdi vatandaş adına biz size sorular soracağız. Nasıl bir Türkiye hayaliniz var, gelecekte Türkiye'yi nasıl görmek istiyorsunuz? Bugün içinde bulunduğunu dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?

Konuşmaların ardından çocuk bakanlar, koltuğu devralan küçük başbakana sorularını yöneltti.

İşte o sorular ve yanıtları;

"Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna küçük başbakan "Mutluyuz, bu konu için mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Kadın bakanların sayısı ile ilgili soruya ise "Kadın bakanlarımızın da artması lazım. Ben memnuniyet duyarım, eminim sayın başbakanımız da memnuniyet duyar." diye yanıt verdi.

Binali Yıldırım da bu konuda "Bu memnuniyet verici. Geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz. Bize de bir mesaj verdiniz böylece." dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ SORULARI

Küçük bakanlar, başbakana eğitim sistemi konusunda sorular da yöneltti.
Tekli eğitim sistemi konusunda başbakan "Tekli eğitim sistemine geçilmesi iyi oldu. Sabahçı öğrencilerimiz erken gidiyordu, öğlenci öğrencilerimiz de eve geç geliyordu." derken 4+4+4 eğitim sistemi için "Bence iyi oldu." dedi.

"AKILLI TAHTALARI 1 YIL İÇİNDE VERECEĞİZ"

Ortaokullara da vereceğiz. Bir yıl içinde vereceğiz.

Bazı okullar çok kişi oluyor. Mesela benim okulum 40 kişi. Öğretmenimiz ders yapmak zorlaşıyor.

"BENİM BAKANLARIM BENİ BU KADAR SIKIŞTIRMIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım ise soruların ardından "Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor." dedi.

 

 

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"BENİM BAKANLARIM BENİ BU KADAR SIKIŞTIRMIYOR"