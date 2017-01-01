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Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 18:53:24 AA

  • 1 Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 ki̇şi̇nin cenazesi toprağa verildi.

  • 2 Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsilerinin ardından ilçe merkezindeki Sefa Camisi morguna getirildi.

  • 3 Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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    Cenazeler, yakınları tarafından alınarak Ormanlı beldesine bağlı Esenköy köyüne getirildi.

  • 4 Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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    Bu arada kazada yaşamını yitiren Şaban Turhan'ın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Turhan'ın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

  • 5 Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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    Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi ise Esenköy köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından 7'si aynı köyde 2'si de Yunuslu ve Viladağ köylerinde toprağa verildi.

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