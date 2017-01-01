PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!

24 Nisan 2017 Pazartesi, 02:47:29 | Güncelleme: 03:01:42
HABERTURK.COM
Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın’ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı. Şırnak’ta öldürülen terörist sayısı 40’a ulaştı
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Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik BestlerDereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.
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Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak’ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK’lı öldürüldü.
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Bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekâtın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Operasyonun plan ve saha sürecinin Korgeneral Temel tarafından izlendiği bildirildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekâtın süreceği belirtildi.
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ŞIRNAK’TA 2 ŞEHİT
Operasyon bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında dün çıkan çatışmada ise 2 asker şehit oldu. Çatışmanın ardından bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı uzman çavuşlar Efe Osman Apaydın ve Turgut Kurtçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın’ın (26), 24 Mart’ta teröristlerle çıkan çatışmada omzundan yaralandığı ve tedavisinin ardından yeniden göreve döndüğü ifade edildi.
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3 yıllık uzman çavuş olan Apaydın’ın acı haberi, Niğde’de oturan annesi Ayşe ve babası Hasan Apaydın’ı yasa boğdu. Meltem Apaydın’la evli olan şehidin 4 yaşında Hasan Bora, 1 yaşında Mustafa adında 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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‘CANIM YAVRUM, KUZUM’
Şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu’nun (32) Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde oturan babası Ahmet Kurtçu (66), acı haberi kahvehanede otururken gelen jandarma görevlilerinden aldı.
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Anne Yasemin Kurtçu ise “Oğlum, canım yavrum, kuzum benim. Ben senin böyle mi haberini alacaktım?” diye gözyaşı döktü. Acılı baba Kurtçu, “En son 1 yıl önce geldiğinde görüşmüştük. Göreve gittikten sonra da telefonla görüşüyorduk. Geçen hafta da annesi ile görüşmüş ve hal hatır sormuş” dedi.
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2 çocuk babası şehit Kurtçu’nun eşi Özge Kurtçu’nun, sosyal medya hesabından 10 Nisan’da üzerinde “Asker sevmek her kadının harcı değildir. Her kadın ölüme nefesi kadar yakın adamı sevmeye cesaret edemez” yazılı uzman çavuş üniformalı bir fotoğraf paylaştığı görüldü.
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KULP’TA 2 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada, Diyarbakır Kulp’ta devam eden operasyonlarda 12 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Yaylak Köyü Simetok mezrasında çıkan çatışmada da 2 terörist öldürüldü.
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TSK’DAN KUZEY IRAK’A HAVA HAREKÂTI
Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine icra edilen hava harekâtı sonucunda teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.
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TSK, Irak’ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekâtları icra edildiğini bildirdi.
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Yapılan açıklamada, 23 Nisan 2017 tarihinde 10.20-11.30 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Zap, Gara ve Kandil bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekâtları düzenlendiği, anılan bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
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İKİNCİ ÇATIŞMA: 1’İ AĞIR 5 ASKER YARALI
Operasyonda öğle saatlerinde ise ikinci bir çatışma yaşandı.
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Çatışmada 1’i ağır 5 asker yaralandı. Yaralılar operasyon bölgesinden helikopterle alınarak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na, ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.