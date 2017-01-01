PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!

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Anne Yasemin Kurtçu ise “Oğlum, canım yavrum, kuzum benim. Ben senin böyle mi haberini alacaktım?” diye gözyaşı döktü. Acılı baba Kurtçu, “En son 1 yıl önce geldiğinde görüşmüştük. Göreve gittikten sonra da telefonla görüşüyorduk. Geçen hafta da annesi ile görüşmüş ve hal hatır sormuş” dedi.