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PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!

24 Nisan 2017 Pazartesi, 02:47:29 HABERTURK.COM

Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın’ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı. Şırnak’ta öldürülen terörist sayısı 40’a ulaştı

  • 1 PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!
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    Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik BestlerDereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

  • 2 PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!
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    Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak’ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK’lı öldürüldü. 

  • 3 PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!
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    Bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekâtın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Operasyonun plan ve saha sürecinin Korgeneral Temel tarafından izlendiği bildirildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekâtın süreceği belirtildi.

  • 4 PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!
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    ŞIRNAK’TA 2 ŞEHİT

    Operasyon bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında dün çıkan çatışmada ise 2 asker şehit oldu. Çatışmanın ardından bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı uzman çavuşlar Efe Osman Apaydın ve Turgut Kurtçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

  • 5 PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!
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    Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın’ın (26), 24 Mart’ta teröristlerle çıkan çatışmada omzundan yaralandığı ve tedavisinin ardından yeniden göreve döndüğü ifade edildi.

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