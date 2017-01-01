Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuşma yaptı. Konuşma sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibinin, Şehitler Abidesi üzerindeki gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale savunması, bir hayat savunması olduğu kadar aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. O nedenle 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir." dedi.



Avcı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale müdafaasının muharebelere dahil olan milletler nezdinde çok müstesna bir yer edindiğini söyledi.



Bu müdafaanın, yoğun ateş yağmuru altında çelikleşen bedenleriyle vatan toprağına geçit vermeyen neferlerin ortaya koyduğu değerleri ve manevi anılarını bugün hala taşıması açısından çok önemli olduğunu anlattı.