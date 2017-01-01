24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP
GÜNDEM

CHP'den 'askeri karşılama' incelemesine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıklamıştı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:47:03 Güncelleme: 12:56:34 DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesinde, Bandırma'da askeri törenle karşılanmasına yönelik incelemeye tepki gösterdi. Yılmaz, Yunan Savunma Bakanı'nın Eşek Adası'na gitmesini hatırlatarak "Genelkurmay Başkanı derhal görevden alınmalı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması hakkında Genelkurmay Başkanlığı'nca inceleme başlatılmasına ve 'Kasıt yok, kusur var' değerlendirmesine ilişkin "Balıkesir'de büyük kusur var evet. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Derhal görevden alınmalıdır. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye Genelkurmay Başkanı'nı hemen görevden alsınlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri törenle karşılanmasına ilişkin başlatılan incelemeyi değerlendirdi.

"SİYASİ SORUMLUSU GENELKURMAY BAŞKANI'DIR"

CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ege'de Eşek Adası'na Yunan Savunma Bakanı geldi. Milli Savunma Bakanı ise 'Şov yaptı Yunan Savunma Bakanı' diye açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin 'Genelkurmay Başkanı’mızın direktifi üzerine inceleme başlattık, raporumu tamamladım. Kasıt yok, kusur var' dedi. Herhalde birileri üzülmüş. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanıyla ilgili bu tırnak içinde 'kusur'a kim mahal verdi diye araştırma yapıyorlar. Bunların kanına dokunmuş. Bu zatı muhteremlerin Barzani gelirken İstanbul ve Ankara'ya, altına kırmızı halılar serildiği, göndere bayrak çekildiğinde, Yunan Savunma Bakanı Eşek Adası’na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu Balıkesir'de büyük kusur var. Evet. Eşek Adası’na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı’dır. Derhal görevden alınmalıdır. Türkiye'nin bir ordusunun başındaki kişinin bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevlerini yapsınlar. Ege'de işgal altında olan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar. Bunlara kim göz yumuyor onları araştırsınlar. Ana muhalefet partisi başkanına gösterilen muamele maalesef Eşek Adası’nda şov yaptığı söylenilen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötüdür. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsınlar hemen. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye, Genelkurmay Başkanı’nı hemen görevden alsınlar."

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde parti genel başkanı olmasının söz konusu olduğunun anımsatılması üzerine CHP'li Yılmaz, "Bir milletvekili, Öztürk Yılmaz olarak cevap veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı olduğu gün ve AK Parti'nin genel merkezine girip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün artık benim cumhurbaşkanım değil, AK Parti Genel Başkanı'dır. Ben artık böyle bir durumu tanımıyorum ve saygı da duymuyorum. Çünkü cumhurbaşkanı tarafsız olur" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
GÜNDEM

CHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada yeni gelişme
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamada yeni gelişme
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti
GÜNDEM

CHP'liler locadaki yargı üyesini YSK Başkanı'na benzetince. ...
Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
GÜNDEM

Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hayatını kaybetti
GÜNDEM

CHP'li eski vekil hayatını kaybetti
Meclis'te yeni anayasa tartışması!
GÜNDEM

Meclis'te yeni anayasa tartışması!

Ağrı'da amatör balıkçı boyundan büyük balık yakaladı
GÜNDEM

BOYUNDAN BÜYÜK! BÖYLE SARILDI
CHP'den 'askeri karşılama' incelemesine yanıt
GÜNDEM

CHP'DEN 'ASKERİ KARŞILAMA' İNCELEMESİNE YANIT
F1ETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünde özel uçuş
GÜNDEM

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ
Sakarya'da kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu
GÜNDEM

KIZ YURDUNDA BÜYÜK PANİK! SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
Mersin'de çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu
GÜNDEM

ÇAMAŞIR SEPETİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ!