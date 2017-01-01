CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesinde, Bandırma'da askeri törenle karşılanmasına yönelik incelemeye tepki gösterdi. Yılmaz, Yunan Savunma Bakanı'nın Eşek Adası'na gitmesini hatırlatarak "Genelkurmay Başkanı derhal görevden alınmalı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması hakkında Genelkurmay Başkanlığı'nca inceleme başlatılmasına ve 'Kasıt yok, kusur var' değerlendirmesine ilişkin "Balıkesir'de büyük kusur var evet. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Derhal görevden alınmalıdır. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye Genelkurmay Başkanı'nı hemen görevden alsınlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri törenle karşılanmasına ilişkin başlatılan incelemeyi değerlendirdi.

"SİYASİ SORUMLUSU GENELKURMAY BAŞKANI'DIR"

CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ege'de Eşek Adası'na Yunan Savunma Bakanı geldi. Milli Savunma Bakanı ise 'Şov yaptı Yunan Savunma Bakanı' diye açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin 'Genelkurmay Başkanı’mızın direktifi üzerine inceleme başlattık, raporumu tamamladım. Kasıt yok, kusur var' dedi. Herhalde birileri üzülmüş. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanıyla ilgili bu tırnak içinde 'kusur'a kim mahal verdi diye araştırma yapıyorlar. Bunların kanına dokunmuş. Bu zatı muhteremlerin Barzani gelirken İstanbul ve Ankara'ya, altına kırmızı halılar serildiği, göndere bayrak çekildiğinde, Yunan Savunma Bakanı Eşek Adası’na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu Balıkesir'de büyük kusur var. Evet. Eşek Adası’na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı’dır. Derhal görevden alınmalıdır. Türkiye'nin bir ordusunun başındaki kişinin bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevlerini yapsınlar. Ege'de işgal altında olan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar. Bunlara kim göz yumuyor onları araştırsınlar. Ana muhalefet partisi başkanına gösterilen muamele maalesef Eşek Adası’nda şov yaptığı söylenilen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötüdür. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsınlar hemen. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye, Genelkurmay Başkanı’nı hemen görevden alsınlar."

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde parti genel başkanı olmasının söz konusu olduğunun anımsatılması üzerine CHP'li Yılmaz, "Bir milletvekili, Öztürk Yılmaz olarak cevap veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı olduğu gün ve AK Parti'nin genel merkezine girip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün artık benim cumhurbaşkanım değil, AK Parti Genel Başkanı'dır. Ben artık böyle bir durumu tanımıyorum ve saygı da duymuyorum. Çünkü cumhurbaşkanı tarafsız olur" diye konuştu.