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Adana'da silahlı çatışma

Sokak arasında kalaşnikoflu tabancalı çatışmada 5 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:50:57 Güncelleme: 15:53:48 DHA

Adana'da iki grup arasında park yeri yüzünden çıkan kalaşnikoflu çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı. Tartışma tarafların ailelerinin de karışmasıyla silahlı çatışmaya döndü. Sokak arasında kalaşnikoflu tabancalı çatışmada 5 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların 1'inin hayati riskinin devam ettiği bildirildi.



Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edildiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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