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Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:27:12 DHA

5 bin kişilik kalabalık Türk bayrakları taşıyıp tekbirlerle şehit Turgut Kurtçu'yu son yolculuğuna uğurladı

  • 1 Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
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    Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne bağlı 500 nüfuslu Cambazdere Köyü'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

  • 2 Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
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    Şehit eşi Özge Kurtçu, "Götürmesinler onu, çok şehitler gitti, gidenler geri gelmiyor" diye gözyaşı dökerken, 4 yaşındaki Doruk, şehit babasını beresini takıp asker selamıyla uğurladı.

  • 3 Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
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    Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler- Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli  2 çocuk babası jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi, dün akşam özel uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne getirildi.

  • 4 Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
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    Buradan Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürülen şehidin cenazesi sabah yakınları tarafından alınarak ilçeye 22 kilometre uzaklığındaki Cambazdere Köyü'ndeki evine helallik alınması için götürüldü.

  • 5 Şehit Turgut Kurtçu'yu, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
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    "OĞLUMUN GÖZLERİ AÇIK, YAVRUM GÜLÜYORDU"

    Şehit Uzman Çavuş Kurtçu'nun cenazesi açılarak annesi Yasemin, babası Ahmet, kardeşleri ve eşi Özge tarafından son kez görüldü.

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