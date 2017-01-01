25 NİSAN 2017
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İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma

25 Nisan 2017 Salı, 09:43:46 İHA

Parmak izi ile girilen kozmik odada çelik kasalarda özel güvenlik sistemleri ile korunuyor

  • 1 İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma
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    Balıkesir'de Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi'nde, Osmanlı zamanında yetişen fıkıh ve lügat alimi Vankulu Mehmet Efendi'nin yazdığı ve ilk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'nın 1729 yılında matbaasında bastığı Vankulu Lügatı titizlikle korunuyor.

  • 2 İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma
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    800-900 yıl önce yazıldığı tahmin edilen kitabın olduğu kozmik odaya sadece Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi müdürü Şahin Gergin girebiliyor.

  • 3 İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma
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    Parmak izi, çift kilitli çelik kapı, sensör, kamera ve özel yangın söndürme sistemi ile korunan odaya eldiven ve maske kullanılmadan ise girilmiyor.

  • 4 İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma
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    Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Şahin Gergin, İbrahim Müteferrika'nın matbaasında ilk bastığı eserin önemine dikkat çekerek, "Bizim depolarımızda el yazması tarihi eserler olduğu gibi matbu eserler de var.

  • 5 İlk matbaada basılan esere olağanüstü koruma
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    Bu matbu eserlerin içerisinde en önemlisi ise Osmanlı'ya ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan Vankulu Lügatı'dır.

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