Giresun'da evi yanan vatandaşa kamu davası

Giresun merkezde babasından kalma evinde tek başına yaşayan Mustafa Öztürk'ün (45) iddiasına göre 9 yıl içinde iki defa evi yandı. Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında katalitik sobanın devrilmesi sonucu evi yanan Öztürk, olaydan 3 ay sonra cep telefonuna gelen mesajla şok oldu.

Evi yanan Öztürk'e mahkeme tarafından, 'Tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermekten' kamu davası açıldı. Ne yapacağını şaşırdığını belirten Öztürk ise, asgari ücretle çalıştığını, tek isteğinin ceza kesilmemesi olduğunu söyledi.

10 yıldır babasından kalan iki odalı evde yaşadığını kaydeden Öztürk, "10 yıldır ben burada yaşıyorum ve tüpçüde çalışıyorum. Ocak ayının 22'sinde işten geldim çok yorgundum akşam geç yatmıştım. Sabah erken kalktım ev soğuk olduğu için katalitik sobayı yaktım ve tekrar yattım. Uyandığımda ise ev yanıyordu, soba devrilmişti. Dışarıya attım kendimi müdahale etmek için o sırada tüp patladı. Sonra itfaiye geldi ve beni de ambulans ile hastaneye götürdüler" dedi.

"ÖN ÖDEME YAPARSAM DAVA DÜŞECEK"

"Hakkımda, yangına sebebiyet vermekten dolay kamu davası açıldı" diyen Öztürk, "Mahkeme bana '2008 yılının 12. ayından sabıkan var' dedi. 2008 yılının sonunda benim köydeki ahşap evim yanmıştı. Sobayı yakmıştım boru kızınca tahtaları tutuşturup evi yakmıştı o gün, yine uyumuştum. Ön ödeme yaparsam dava düşecek, ön ödeme yapmazsam ceza verilecek ve 5 yıl ertelenecek. Para olarak ceza net belli değil. Hesaplanması için Mayıs ayının 30'una mahkeme gün verdi" ifadelerini kullandı.

Harabeye dönen evini kendi imkanlarıyla yaptıracağını vurgulayan Öztürk, yangında tamamen kullanılmaz hale gelen evinin 2 bin lira gibi bir masrafı olduğunu kaydetti. Öztürk, "Ben genellikle çöpten topladığım ile giyiniyordum, giyeceğe para vermiyordum. Mesela, çöpten topladığım giyecek eşyaları, çekyat ve masam vardı. Başka da bir şeyim yoktu. Bundan sonra ceza yemezsem evi yaptıracağım ama ceza yersem her halde 1-2 sene sonra yaptırabilirim. Bunu sadece kendi açımdan düşünmüyorum, bu şekilde evi yanıpta ceza yiyenler olmaz, böyle bir kanun olmaz" diye konuştu.