Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kuruluşunun 55. yıldönümü töreninde konuşma yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM'den anayasal sınırların dışına çıkmasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, Numan Kurtulmuş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, yabancı konuklar katıldı.

Törende konuşma yapan AYM Başkanı Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Olağanüstü yönetimlerin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmak olmalıdır. Olağanüstü yönetimlerin amacı, olağan döneme yeniden dönmenin sağlanmasıdır.

Anayasal demokrasilerde yetki haritasını çizen kurucu iktidar, başka bir ifadeyle anayasa koyucudur. Yetki haritası ise anayasadır. Bir anlamda sınırların koruyuculuğunu yapmakla görevli olan Anayasa Mahkemesi'nden, anayasal sınırların dışına çıkması beklenmemelidir."

AYM'NİN OHAL KHK'LARINI DENETLEME YETKİSİ

"Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin düzenlendiği, anayasanın 148. maddesinde OHAL'de çıkarılan KHK'ların, anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamayacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Mahkememiz de bu açık anayasal hükmü dikkate alara OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir.

Darbe teşebbüsü mahkememizi de etkilemiştir. Bireysel başvuru sayısı 15 Temmuz sonrası ciddi şekilde artmıştır.

OHAL döneminde bireysel başvuru incelemesinin nasıl yapılabileceğine dair teknik ve hukuki çalışmaya aylar öncesinden başlanmıştır. Bu çalışma tamamlanmak üzeredir."

"OHAL KAPSAMINDA İKİ GRUP BAŞVURU"

"OHAL kapsamında iki grup başvuru olduğunu söyleyebilirim. Birincisi; OHAL KHK'ları ile yapılan işlemlere ilişkin başvurulardır. Bu nedenle OHAL İnceleme Komisyonu'na başvuru imkanının tanınması ve komisyon kararlarına karşı yargı yolunun açık tutulması önemli bir gelişmedir.

İkincisi; doğrudan OHAL KHK'ları ile yapılmayan işlemlere karşı da başvurular yapılmaktadır. Bunlar da tutuklamalara yönelik başvurulardır. Başvuruların makul bir şekilde karara bağlanması gerekmektedir.

Mahkememiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde de işleyişini kesintisiz sürdürmüştür."