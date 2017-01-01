Adana'da karısını bıçaklayıp ölümünü izleyen koca tutuklandı

Adana'da tartışığı karısını 8 yerinden bıçakladıktan sonra sabaha kadar başında ölümünü bekleyip, çağırdığı sağlık ekiplerine de eşinin intihar ettiğini söyleyen koca tutuklandı.

Ceyhan ilçesine bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'nde 22 Nisan günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Davut S. (43), gece tartıştığı eşi Saadet S.'yi (40) vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Evden ayrılmayan Davut S., sabaha kadar karısının ölümünü bekledi. Acımasız koca Davut S., sabah 112 Acil Servis'i telefonla arayıp, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin 2 çocuk annesi Saadet S.'nin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü belirlemesi üzerine, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Davut S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Cinayet sırasında diğer odada uyuyan çocukları G. ve E.'ye ise yakınları sahip çıktı. Sırtında ve göğüs bölgesinde 8 bıçak darbesi bulunan Saadet S.'nin cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadın daha sonra yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

"AMBULANSA HABER VERSEM YAŞARDI"

Emniyette sorgulanan zanlının ise ifadesinde "Akşam akrabalarımızı ziyarete gittik. Eve döndükten sonra da maddi konular nedeniyle tartıştık. Bu sırada bana hakaret edince çılgına döndüm ve kendimi kaybettim. Bıçakladıktan sonra sabaha kadar başucunda ölmesini bekledim. Bıçakladıktan hemen sonra ambulansa haber versem yaşardı. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Canavarca hisle eşini öldürmekten" tutuklandı.