SON DAKİKA

CHP'nin referandum ile ilgili başvurusunu değerlendiren Danıştay, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Habertürk TV'den Aysun Torun'un aktardığı bilgilere göre Danıştay, YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmedi.

Danıştay, kararını 1'e karşı 4 oyla aldı.