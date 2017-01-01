SON DAKİKA

CHP'nin referandum ile ilgili başvurusunu değerlendiren Danıştay, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Habertürk TV'den Aysun Torun'un aktardığı bilgilere göre Danıştay, YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmedi.
Danıştay, kararını 1'e karşı 4 oyla aldı.
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YORUMLAR 15
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Misafir 2 dakika önceDogrulari söyleyen 7 köyde kovulur derlerya buda öyle bir sey Klicdaroglu Sen dogruyoluna devam et elbet ilahi Adalet yerini bulur bir gün00
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Misafir 6 dakika önceAym ve Aihm yolu açıldı...00
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Misafir 13 dakika önceha ha o bir oy veren hukuktan anlamayan şahıs kim acaba00
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Misafir 15 dakika önceAnayasa 79.Madde -Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz-. Sorusu olan?00
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Misafir 15 dakika önceGüzel şeyler..arkadaş bürokrat ama bürokrasiyi bile yeni öğreniyor...00
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Misafir 18 dakika önceAnayasayi cigneyecek halleri yokya, tabiki ret cikmaliydi.00
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Misafir 20 dakika önceşimdi de gider avrupaya şikayet ederler, insan kendi devletini düşmanına şikayet eder mi ?00
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Misafir 3 dakika öncekim kimin düşmanı ya. kendinize düşmanmı yaratıyorsunuz. çıkar gruplarının düşmanı olabilir evet Avrupa.00
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Misafir 22 dakika önceKurumlar yada kisiler hukukun uzerinde tutulursa o ulkede adalette olmaz hukukta.00
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Misafir 23 dakika öncemilletten red Danıştaydan red YSK dan red bu nasıl bir parti kimse sevmiyor00
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Misafir 24 dakika önceAdalet mülkün temelidir.00
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Misafir 25 dakika öncehiç birşey herşey yolunda ülkemizde.00
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Misafir 25 dakika önceİşte şimdi geleceğimiz için endişelenmeye başladım.00
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Misafir 25 dakika önceOlması gerekende buydu00
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Misafir 49 dakika önceneler oluyor ülkemizde?129
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Misafir 22 dakika önceneler mi oluyor? seçimi sabote etmek için zarflara mühür basmayanlar yüzünden koca ülkede seçim iptal edilmiyor olan bu.00
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Misafir 20 dakika önceçok güzel şeyler oluyor00
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Misafir 8 dakika öncetadını çıkar dostum... bugünleri çok arayacağız00
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