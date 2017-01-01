SON DAKİKA

25 NİSAN 2017
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Danıştay
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Danıştay'dan CHP'ye ret

Danıştay, CHP'nin başvurusuyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

25 Nisan 2017 Salı, 12:32:01 Güncelleme: 13:06:00

CHP'nin referandum ile ilgili başvurusunu değerlendiren Danıştay, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.  

Habertürk TV'den Aysun Torun'un aktardığı bilgilere göre Danıştay, YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmedi. 

Danıştay, kararını 1'e karşı 4 oyla aldı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 dakika önce
    Dogrulari söyleyen 7 köyde kovulur derlerya buda öyle bir sey Klicdaroglu Sen dogruyoluna devam et elbet ilahi Adalet yerini bulur bir gün
  • Misafir 6 dakika önce
    Aym ve Aihm yolu açıldı...
  • Misafir 13 dakika önce
    ha ha o bir oy veren hukuktan anlamayan şahıs kim acaba
  • Misafir 15 dakika önce
    Anayasa 79.Madde -Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz-. Sorusu olan?
  • Misafir 15 dakika önce
    Güzel şeyler..arkadaş bürokrat ama bürokrasiyi bile yeni öğreniyor...
  • Misafir 18 dakika önce
    Anayasayi cigneyecek halleri yokya, tabiki ret cikmaliydi.
  • Misafir 20 dakika önce
    şimdi de gider avrupaya şikayet ederler, insan kendi devletini düşmanına şikayet eder mi ?
  • Misafir 3 dakika önce
    kim kimin düşmanı ya. kendinize düşmanmı yaratıyorsunuz. çıkar gruplarının düşmanı olabilir evet Avrupa.
  • Misafir 22 dakika önce
    Kurumlar yada kisiler hukukun uzerinde tutulursa o ulkede adalette olmaz hukukta.
  • Misafir 23 dakika önce
    milletten red Danıştaydan red YSK dan red bu nasıl bir parti kimse sevmiyor
  • Misafir 24 dakika önce
    Adalet mülkün temelidir.
  • Misafir 25 dakika önce
    hiç birşey herşey yolunda ülkemizde.
  • Misafir 25 dakika önce
    İşte şimdi geleceğimiz için endişelenmeye başladım.
  • Misafir 25 dakika önce
    Olması gerekende buydu
  • Misafir 49 dakika önce
    neler oluyor ülkemizde?
  • Misafir 22 dakika önce
    neler mi oluyor? seçimi sabote etmek için zarflara mühür basmayanlar yüzünden koca ülkede seçim iptal edilmiyor olan bu.
  • Misafir 20 dakika önce
    çok güzel şeyler oluyor
  • Misafir 8 dakika önce
    tadını çıkar dostum... bugünleri çok arayacağız
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