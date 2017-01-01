25 NİSAN 2017
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Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı

25 Nisan 2017 Salı, 15:13:09 DHA

İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı

  • 1 Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
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    Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir işyerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.

  • 2 Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
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    Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi.

  • 3 Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
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    İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı.

  • 4 Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
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    İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı.

  • 5 Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
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    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu.

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