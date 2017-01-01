GÜNDEM
Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
25 Nisan 2017 Salı, 15:13:09 | Güncelleme: 15:55:41
DHA
İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı
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Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir işyerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.
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Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı.
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İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu.
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Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı.
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Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 karayolu Hendek mevkiinde yakaladı.
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Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
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