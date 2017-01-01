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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
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Kurtulmuş'tan AKPM’nin Türkiye kararına tepki

"Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır"

25 Nisan 2017 Salı, 16:38:41 Güncelleme: 16:40:14 AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKPM’nin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Bu, maalesef adım adım gelişen ırkçı, faşist, Türk karşıtı, İslam karşıtı, Türkiye karşıtı bir kampanyanın sonucu olarak görülüyor. Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır." dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 23 dakika önce
    Bu kararı tanımıyor ve bizim için hiç bir önemi olmadıgını avrupa birliği üyeliği iptalını verın gitsin avrupa birliği bahanesi ile yıllarca iç işlerimize karıştılar ben ülkesini seven bir türk olarak derhal avrupaya yol verılmesını istiyorum refaraundum istiyoruz artık yeter ...
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