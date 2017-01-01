Eskişehir'de iki kız kardeş, bonzai içtikten sonra baygınlık geçiren anne ve babasını polis ekiplerine ihbar ederek hayatlarını kurtardı.

Kumlubel mahallesinde devriye gezen polis ekiplerini 8 yaşındaki Sevcan ile 6 yaşındaki Sevim durdurdu. Evde anne ve babasının baygın olduğunu söyleyen iki minik polis ekiplerinden yardım istedi. Çocukların çağrısı üzerine ekipler, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, anne ve babaya olay yerinde müdahale etti. Anne ve baba hastaneye gitmeyi reddetti. Bu sırada iki küçük kardeş, bir süre gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızlar bir polis memuru tarafından verilen meyve suyunu içerken sakinleşti.

Bu sırada sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba, bisikletle evden çıkarak, basın mensuplarının gözü önünde yemek almaya gitti. Ardından olayı anlatan 8 yaşındaki Sevcan, eve iki kişinin geldiğini ileri sürerek, "Anneme sigara verdiler. İçtikten sonra bayıldı. Biz de polise söyledik. Onlar da bize sağlık ekiplerini çağırdıklarını anne ve babamın iyileşeceğini söyledi" dedi.