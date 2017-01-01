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CHP'den Sincar operasyonu için açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Sincar harekatını değerlendirerek "Bu operasyonu olumlu buluyoruz" dedi

25 Nisan 2017 Salı, 17:40:06 Güncelleme: 17:48:33 AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatı için yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak zorunda olduğunu söyledi. 

Bölgesel Kürt yönetiminin de PKK'dan rahatsız olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgesel Kürt yönetiminin bu operasyona çok fazla karşı gelmediğini görüyoruz. PYD, YPG lideri Salih Müslim'in buna karşı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama şu bilinmelidir ki, Türkiye sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmekte, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız. Bu gayet normaldir, gecikmiştir. Orada, Sincar bölgesine hakim olmak istiyorlar. Sincar'ı koparıp, Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve orada yuvalanmak istiyorlar. Yani ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar ama daha sağlam bir Kandil. Arkasını, tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir Sincar dağı yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu operasyonu olumlu buluyoruz."

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