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İbrahim Kalın'dan AKPM'nin Türkiye kararına tepki: Siyasi operasyon!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine tepki gösterdi

25 Nisan 2017 Salı, 18:17:04 Güncelleme: 18:41:11 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklama ile AKPM'nin Türkiye kararına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"AKPM kararı siyasi bir operasyondur, hakkaniyetle ilgisi olmayan maksatlı kararı kınıyoruz. Karar Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur"

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 20 dakika önce
    konuşma icraat yap avrupaya karşı artık küçük ülke değiliz
  • Misafir 25 dakika önce
    konuşmayı bırakın ab ye karşı sert olun
  • Misafir 29 dakika önce
    Bu Avrupa sevdası bizi bitirdi.Artık bu ikiyüzlü kan emicilerden kurtulmanın vakti geldi.
  • Misafir 31 dakika önce
    siz kimsizin bizi dentin altına alacaksınız
  • Misafir 36 dakika önce
    Ab müzakerelerini askıya alın
  • Misafir 42 dakika önce
    Madem AB nin 3te 2 si türkiye düşmanı siyasi çevrelerden oluşuyor, niçin AB ye girmek için inat ediyoruz o zaman ? Biraz daha mantıklı açıklamalar bekliyoruz..
  • Misafir 49 dakika önce
    AKPM yi takan kim!
  • Misafir 56 dakika önce
    avrupa sayesinde bir parca adelet geliyor
  • Misafir 58 dakika önce
    Yolcu yolunda gerek. ..
  • Misafir 59 dakika önce
    ben anlamıyorum acıklayabilecek bir yurttas varmı bu olayı
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