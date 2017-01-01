Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklama ile AKPM'nin Türkiye kararına tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"AKPM kararı siyasi bir operasyondur, hakkaniyetle ilgisi olmayan maksatlı kararı kınıyoruz. Karar Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur"
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 25, 2017
- AKPM'NİN TÜRKİYE KARARI Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirildi ve Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylandı. AKPM, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. AKPM, 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime aldı. 13 yıl sonra siyasi denetim!
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YORUMLAR 10
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Misafir 20 dakika öncekonuşma icraat yap avrupaya karşı artık küçük ülke değiliz00
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Misafir 25 dakika öncekonuşmayı bırakın ab ye karşı sert olun00
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Misafir 29 dakika önceBu Avrupa sevdası bizi bitirdi.Artık bu ikiyüzlü kan emicilerden kurtulmanın vakti geldi.00
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Misafir 31 dakika öncesiz kimsizin bizi dentin altına alacaksınız00
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Misafir 36 dakika önceAb müzakerelerini askıya alın00
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Misafir 42 dakika önceMadem AB nin 3te 2 si türkiye düşmanı siyasi çevrelerden oluşuyor, niçin AB ye girmek için inat ediyoruz o zaman ? Biraz daha mantıklı açıklamalar bekliyoruz..00
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Misafir 49 dakika önceAKPM yi takan kim!00
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Misafir 56 dakika önceavrupa sayesinde bir parca adelet geliyor00
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Misafir 58 dakika önceYolcu yolunda gerek. ..00
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Misafir 59 dakika önceben anlamıyorum acıklayabilecek bir yurttas varmı bu olayı00
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