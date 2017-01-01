Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine ilişkin açıklamasında "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.
Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili sorulara yanıt verdi.
- AKPM'NİN TÜRKİYE KARARI Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirildi ve Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylandı. AKPM, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. AKPM, 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime aldı. 13 yıl sonra siyasi denetim!
"OPERASYONLARLA İLGİLİ ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERDİK"
TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek" dedi.
Habertürk TV'nin haberine göre, ABD'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin hava operasyonlarından derin endişe duyuyoruz. Operasyonlarla ilgili endişemizi Türk hükümetine ilettik. Koalisyon Türkiye'nin hava operasyonlarını onaylamadı" denildi.
AK PARTİ'YE ÜYE OLMASI HAKKINDA
AK Parti'ye yeniden üye olma konusuna değinen Erdoğan, "Sonuçlar resmen açıklanınca AK Parti'ye döneceğim" derken sonuçlara yapılan itirazlarla ilgili "AİHM'in sonuçları değerlendirme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.
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Misafir 33 dakika öncekimse karisamaz türkiyeye00
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Misafir 34 dakika öncehaklısın sayın Cumhurbaşkanım00
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Misafir 39 dakika öncesen böyle dik dur reis'im, seni sonuna kadar destekleriz00
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Misafir 59 dakika önceben ce AKPM yi tanımamak dahada iyi00
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Misafir 1 saat öncekarar tamamen siyasi avrupanın yaptığı büyük ayrımcılık kınıyoru00
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Misafir 1 saat önceAvrupa hayırı kaldıramadı. reise tam destek.00
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Misafir 1 saat öncebu kadar, helal olsun sana verdiğim oylar ve destek sonuna kadar helal olsun!00
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Misafir 1 saat önceallahina kurban aslanim benim Sayin Cumhurbasbakanimiz00