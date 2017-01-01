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Erdoğan'dan AKPM'nin Türkiye kararına açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKPM'nin Türkiye kararını tanımıyoruz

AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı için "Tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın hava operasyonlarıyla da ilgili açıklama yaptı

25 Nisan 2017 Salı, 21:23:42 Güncelleme: 21:55:29 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine ilişkin açıklamasında "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili sorulara yanıt verdi.

"OPERASYONLARLA İLGİLİ ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERDİK"

TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek" dedi. 

Habertürk TV'nin haberine göre, ABD'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin hava operasyonlarından derin endişe duyuyoruz. Operasyonlarla ilgili endişemizi Türk hükümetine ilettik. Koalisyon Türkiye'nin hava operasyonlarını onaylamadı" denildi.

AK PARTİ'YE ÜYE OLMASI HAKKINDA

AK Parti'ye yeniden üye olma konusuna değinen Erdoğan, "Sonuçlar resmen açıklanınca AK Parti'ye döneceğim" derken sonuçlara yapılan itirazlarla ilgili "AİHM'in sonuçları değerlendirme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 33 dakika önce
    kimse karisamaz türkiyeye
  • Misafir 34 dakika önce
    haklısın sayın Cumhurbaşkanım
  • Misafir 39 dakika önce
    sen böyle dik dur reis'im, seni sonuna kadar destekleriz
  • Misafir 59 dakika önce
    ben ce AKPM yi tanımamak dahada iyi
  • Misafir 1 saat önce
    karar tamamen siyasi avrupanın yaptığı büyük ayrımcılık kınıyoru
  • Misafir 1 saat önce
    Avrupa hayırı kaldıramadı. reise tam destek.
  • Misafir 1 saat önce
    bu kadar, helal olsun sana verdiğim oylar ve destek sonuna kadar helal olsun!
  • Misafir 1 saat önce
    allahina kurban aslanim benim Sayin Cumhurbasbakanimiz
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