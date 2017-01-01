Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine ilişkin açıklamasında "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili sorulara yanıt verdi.

"OPERASYONLARLA İLGİLİ ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERDİK"

TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek" dedi.

Habertürk TV'nin haberine göre, ABD'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin hava operasyonlarından derin endişe duyuyoruz. Operasyonlarla ilgili endişemizi Türk hükümetine ilettik. Koalisyon Türkiye'nin hava operasyonlarını onaylamadı" denildi.

AK PARTİ'YE ÜYE OLMASI HAKKINDA

AK Parti'ye yeniden üye olma konusuna değinen Erdoğan, "Sonuçlar resmen açıklanınca AK Parti'ye döneceğim" derken sonuçlara yapılan itirazlarla ilgili "AİHM'in sonuçları değerlendirme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.