Baklava imalathanesinde eroin yakalandı!

Gaziantep'te baklava satışı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde baklava satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada, bir kısmı kilitli tatlı poşetinde bulunan toplam 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda işletme sahibi Levent K, gözaltına alındı.