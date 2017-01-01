Yüksek Öğretim Kurumu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Sanayi 4.0” dönüşüm sürecinde işlerin niteliğinin değişeceğini, nitelikli işgücüne ihtiyacın artacağını belirtti. Bu kapsamda, YÖK tarafından 2 bin doktora öğrencisine burs verilecek. Peki YÖK doktora bursu programları nelerdir? İşte YÖK doktora bursu hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları...

YÖK'ÜN BURS VERECEĞİ ALANLAR

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre teknokentlerin ve teknoloji transfer ofislerinin, sanayi ve üniversite işbirliğinin önemli arayüzleri olacağını kaydeden Saraç, şunları dedi: “Doktoralı insan kaynağımızın artması için yeni politikalar uygulamaya koyduk. Bunlardan biri ‘YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı’. 100 alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vereceğiz. Bu yükseköğretim tarihimizde bir ilk. Seçilen bu 100 alan içerisinde doğrudan Sanayi 4.0’ın kapsadığı akıllı robotlar, simülasyon, yazılım entegrasyonu, büyük veri analizi, eklemeli üretim-üç boyutlu baskı, nesnelerin interneti ve bulut gibi alanların tamamı var.”

‘YENİ MESLEKLER ORTAYA ÇIKACAK’

Türkiye’nin 2023 makro hedeflerine ulaşmasının yolunun teknolojiden geçtiğini kaydeden Yekta Saraç, yeni meslekler ortaya çıkacağını söyledi. Saraç, “Birçok üniversitemizde, bölümler bazlı akreditasyon çalışmaları yürütülüyor. Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerini akredite eden MÜDEK gibi akreditasyon kuruluşları da; müfredatın, Sanayi 4.0 sürecinin gerektirdiği gibi gözden geçirilerek düzenlenmesini tavsiye ediyor. Sanayi 4.0 dönüşüm sürecinde, üniversite sanayi işbirliği daha da iyileşecek” dedi.