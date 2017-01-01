26 NİSAN 2017
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Adana'da fuhuş operasyonu

Ev sahibi Ali G. "Ben evin damına çıktım sonra sesler geldi aşağı indim bir baktım bunlar evimde ve polisler gelmiş. Ben evimde fuhuş yapıldığını bilmiyorum, bunları da tanıyorum" dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:41:17 Güncelleme: 10:45:43 İHA

Adana'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ev sahibinin ifadesinde, "Ben bunları tanımıyorum dama çıktım evime girmişler ne zaman gelmişler evime" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldız A. (36) isimli maddi sıkıntı çeken kadına Mehmet Şirin K. adlı kişinin (38) Ali G.'nin (47) Sarıçam ilçesindeki evinde fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis müşteri gibi davranarak Mehmet Şirin K. ile irtibata geçti. Polis, Mehmet Şirin K. ile 120 lira karşılığında anlaşıp belirtilen adrese gitti. Polis gelmeden önce ev sahibi dama çıktı. Polis Mehmet Şirin K.'ya parayı verdikten sonra kimliğini gösterip kadını ve şahsı gözaltına aldı. Polis, sesler üzerine damdan inen ev sahibini de gözaltına aldı.

"DAMA ÇIKTIM GELDİM, EVDE BUNLAR VAR"

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Yıldız A. ifadesi alındıktan sonra mağdur olduğu için serbest bırakıldı. Ev sahibi Ali G. evinde fuhuş yapıldığından haberi olmadığını söyleyerek, "Ben evin damına çıktım sonra sesler geldi aşağı indim bir baktım bunlar evimde ve polisler gelmiş. Ben evimde fuhuş yapıldığını bilmiyorum, bunları da tanıyorum" dediği öğrenildi.
Zanlı Mehmet Şirin K. ise kadına fuhuş yaptırdığını Ali G.'ye de evini kullandırdığı için 20 lira verdiğini söylediği belirtildi.
Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şirin K. tutuklanırken, ev sahibi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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