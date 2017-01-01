26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
otobüs şoförü kavga
GÜNDEM

Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada

İstanbul Mecidiyeköy'de otobüs durağına yanaşan şoförün arkasından gelen yolcu "Ne artistlik yapıyorsun?" diyerek şoföre tekme tokat saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:23:50 Güncelleme: 11:33:47 İHA

Olay İstanbul Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü şoförünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. Otobüsün arka tarafından şoförün yanına gelen yolcu, "Ne artislik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Araç tam hareket ettiği sırada şoföre saldırmaya başlaya yolcu, otobüs şoförünü darp etti.

KAVGA ANI KAMERADA

Otobüsü durduran şoför, kendini korumak istese de, sinirli yolcu şoföre tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada bazı yolcular panikle kaçarken bazıları da şoföre saldıran şahsı engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası şahıs güçlükle sakinleştirilirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAVGAYI OTOBÜSE BİNEN YOLCULAR AYIRDI

Şoför kabininde devam eden kavgayı ayırmak üzere otobüse binen vatandaşlar uzun uğraşların sonunda kavgayı ayırdı. Kavganın ardından saldırgan ile şoför arasında sözlü tartışma devam etti. Bavulunu otobüste unutan saldırgan bavulunu aldıktan sonra şoför de yoluna devam etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA - Manisa'da deprem!
GÜNDEM

Manisa'da deprem!
Hakkari'de PKK'ya hava operasyonu
GÜNDEM

Hakkari'de PKK'ya hava operasyonu
Adana'da fuhuş operasyonu
GÜNDEM

Evinde fuhuş yapılırken yakalandı! "Ben bunları ...
Onur Özbizerdik'in darp davasında Adil Serdar Saçan'a zorla getirilme kararı
GÜNDEM

Onur Özbizerdik'in darp davasında zorla getirilme ...
İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
GÜNDEM

Kazı sırasında ortaya çıktı!
2017 ALES ne zaman?
GÜNDEM

2017 ALES ne zaman?
DİSK, Taksim talebinden vazgeçti! İşte yeni adres
GÜNDEM

DİSK, TAKSİM TALEBİNDEN VAZGEÇTİ! İŞTE YENİ ADRES
TBMM Başkanı Kahraman: AKPM oyuncak haline getirildi
GÜNDEM

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: AKPM OYUNCAK HALİNE GETİRİLDİ
Kocaeli'de tacizciyi zabıta yakaladı
GÜNDEM

KADINLARIN ÇIĞLIKLARINI DUYAN ZABITA YAKALADI!
Hakkari'de PKK'ya hava operasyonu
GÜNDEM

HAKKARİ'DE PKK'YA HAVA OPERASYONU
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
GÜNDEM

TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı
GÜNDEM

TABELA OPERASYONU! BİR BİR SÖKTÜLER