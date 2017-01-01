Olay İstanbul Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü şoförünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. Otobüsün arka tarafından şoförün yanına gelen yolcu, "Ne artislik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Araç tam hareket ettiği sırada şoföre saldırmaya başlaya yolcu, otobüs şoförünü darp etti.

KAVGA ANI KAMERADA

Otobüsü durduran şoför, kendini korumak istese de, sinirli yolcu şoföre tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada bazı yolcular panikle kaçarken bazıları da şoföre saldıran şahsı engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası şahıs güçlükle sakinleştirilirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAVGAYI OTOBÜSE BİNEN YOLCULAR AYIRDI

Şoför kabininde devam eden kavgayı ayırmak üzere otobüse binen vatandaşlar uzun uğraşların sonunda kavgayı ayırdı. Kavganın ardından saldırgan ile şoför arasında sözlü tartışma devam etti. Bavulunu otobüste unutan saldırgan bavulunu aldıktan sonra şoför de yoluna devam etti.