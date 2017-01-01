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Bakan Işık'tan Sincar operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına izin verilmeyeceğini söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:43:07 Güncelleme: 12:44:08 DHA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta terör örgütü PKK ve PYD'ye karşı düzenlediği hava harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİNCAR OPERASYONUNDA TÜRKİYE'NİN TEK HEDEFİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Sincar'ın ikinci Kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Komşumuz Irak'ın, komşumuz Suriye'nin topraklarının bir karışında dahi gözümüzün olmadığını herkes bilmelidir. Sincar operasyonunda Türkiye'nin tek hedefi, terör örgütüdür. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğimizi, bu konuda Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri alacağını daha önce gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Başbakanımız gerek bakan arkadaşlarımız gerekse şahsım, defalarca ifade ettik. Bu, Türkiye'nin beka meselesidir. Evet, Sincar'daki operasyon, başka hiç kimseye karşı yapılmış bir operasyon değildir. Sincar ve Karaçok operasyonu, terör örgütüne karşı yapılmış operasyondur. Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurma imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz, uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde iş birliğine önem veriyoruz. Bunu yaparken de özellikle Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi tekrar vurguluyoruz. Bu konuda, her zaman iş birliğine açık olduğumuzu da ifade ediyoruz. Özellikle bu operasyonu icra eden başta komutanlarımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon yapıldı. Türkiye'nin güvenliğini hiçbir şekilde riske etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir"

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