Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in edindiği bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi ve kripto emniyetçiler tespit edildi. MİT'in yürüttüğü 'HUMINT' programı sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen son operasyonun Bylock'un deşifresi kadar önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca operasyonda yakın korumaların ele geçirildiği dile getiriliyor.

Operasyonun devamının da geleceği belirtiliyor.

'HUMINT' YÖNTEMİYLE SAPTANDILAR

MİT bu operasyonda 'HUMINT' yöntemiyle kripto FETÖ'cüleri saptadı. HUMINT (Human Intelligence), "Sahadaki bir insandan elde edilen istihbarat" şeklinde tanımlanıyor.