Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in edindiği bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi ve kripto emniyetçiler tespit edildi. MİT'in yürüttüğü 'HUMINT' programı sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen son operasyonun Bylock'un deşifresi kadar önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca operasyonda yakın korumaların ele geçirildiği dile getiriliyor.
Operasyonun devamının da geleceği belirtiliyor.
'HUMINT' YÖNTEMİYLE SAPTANDILAR
MİT bu operasyonda 'HUMINT' yöntemiyle kripto FETÖ'cüleri saptadı. HUMINT (Human Intelligence), "Sahadaki bir insandan elde edilen istihbarat" şeklinde tanımlanıyor.
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YORUMLAR 2
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Misafir 20 dakika öncebirde kriptocu siyasilere dokunulsa ya artik neden onlarla ilgili bisey yapolmaz240
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Misafir 21 dakika öncehellal olsun hainlere yer yok bu ülkede180
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