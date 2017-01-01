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FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

FETÖ'ye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen operasyonun çok önemli detayları ortaya çıktı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:20:14 Güncelleme: 13:44:30 HABERTURK.COM

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in edindiği bilgiye göre, bugün gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi ve kripto emniyetçiler tespit edildi. MİT'in yürüttüğü 'HUMINT' programı sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilen son operasyonun Bylock'un deşifresi kadar önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca operasyonda yakın korumaların ele geçirildiği dile getiriliyor.

Operasyonun devamının da geleceği belirtiliyor.

'HUMINT' YÖNTEMİYLE SAPTANDILAR

MİT bu operasyonda 'HUMINT' yöntemiyle kripto FETÖ'cüleri saptadı. HUMINT (Human Intelligence),  "Sahadaki bir insandan elde edilen istihbarat" şeklinde tanımlanıyor.

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 20 dakika önce
    birde kriptocu siyasilere dokunulsa ya artik neden onlarla ilgili bisey yapolmaz
  • Misafir 21 dakika önce
    hellal olsun hainlere yer yok bu ülkede
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