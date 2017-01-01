Adıyaman'da yavru köpekler vahşice katledildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 8 yavru köpek kafası taşla ezilerek veya bıçaklanarak öldürüldü.

Besni ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ay önce doğan 8 adet yavru köpeğin barınması için mahalle sakinleri Besni Belediyesi'nden yardım istedi. Besni Belediyesi tarafından arazi üzerindeki yerin etrafı tel örgüyle çevrildi. Mahalle sakinleri ve gönüllüler tarafından yavru köpeklerin günlük bakım ve ihtiyaçları karşılanırken, önceki gece yavru köpekler vahşice öldürüldü. Köpeklerin bazılarının kafasının taşla ezildiği, bazılarının ise kesici alet ile öldürüldüğü görüldü. Diğer köpekler ise yavru köpeklerin öldürüldüğü yerden hiç ayrılmadı.

"BUNUN ADI CANİLİKTİR"

Hayvan gönüllüleri köpekleri beslemeye gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Durumu polise bildiren gönüllüler olayı 'vahşet' olarak değerlendirdi. Olayla ilgili açıklama yapan Mükremin Gören, köpekleri yemlemeye geldiklerinde yavru köpekleri kafaları taşla ezilmiş ve bıçakla kesilmiş halde bulduklarını söyleyerek, "Biz buraya gelerek köpeklerin günlük bakımlarını, tedavilerini yapıyoruz, yemek ve ilaçlarını veriyoruz. Akşam saatlerinde geldiğimizde acı manzarayla karşılaştık. 8 adet yavru köpeği kafalarının taşla ezilmiş ve bıçakla kesilmiş halde bulduk. Bunun adı caniliktir, insanlık dışı bir şeydir" dedi.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.