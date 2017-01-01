26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin
GÜNDEM

Mardin'de 3 hudut karakoluna saldırı: 2 asker yaralı

Terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgeden Kızıltepe'deki 3 hudut karakoluna havan saldırısı yapıldı. 2 askerin hafif şekilde yaralandığı olayın ardından anında misliyle karşılık verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:21:27 Güncelleme: 18:22:54 AA

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 3 hudut karakoluna havan saldırısı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Akdoğan, Haznedar ile Karatepe Hudut Karakollarına, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Dırbesiye bölgesinden havan saldırısı yapıldı.

Saldırıda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla saldırının geldiği yerin belirlenmesinin ardından Suriye topraklarından yapılan havan saldırılarına misliyle karşılık verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mardin'de kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti
GÜNDEM

13 yaşındaki Mehmet kalp krizinden öldü!
İranlı işadamı, 85 gün sonra Nusaybin'de kurtarıldı
GÜNDEM

Kaçırılan İranlı işadamı 85 gün sonra kurtarıldı
Turgut Özal kimdir?
GÜNDEM

Turgut Özal vefatının 24. yılında anılıyor
Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Mardin'de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi
GÜNDEM

Yola döşenen 300 kiloluk EYP imha edildi
Ahmet Türk, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ağırladı
GÜNDEM

Ahmet Türk, Deniz Baykal'ı ağırladı

CHP'den AİHM açıklaması
GÜNDEM

CHP'DEN AİHM AÇIKLAMASI
Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 41 yıl hapis talebi
GÜNDEM

KUCAĞINA ALIP ZORLA AĞAÇLIK ALANA GÖTÜRMÜŞTÜ, İŞTE İSTENEN CEZA!
Taksim'de "telefonlu taciz"e esnaf müdahale etti
GÜNDEM

TAKSİM'DE LİSE ÖĞRENCİSİNE TACİZ REZALETİ!
İstanbul'da emlakçı kadını öldürdüğü iddia edilen eski sevgilisi Bursa'da yakalandı
GÜNDEM

SON NEFESİNDE KATİLİNİN ADINI SÖYLEMİŞTİ! ORADA YAKALANDI
Adıyaman'da yavru köpekler vahşice katledildi
GÜNDEM

YAVRU KÖPEKLER VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Abdullah Gül iddialarına çifte açıklama
GÜNDEM

ABDULLAH GÜL İDDİALARINA ÇİFTE AÇIKLAMA