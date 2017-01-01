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1 yaşındaki Muhammed Emre'nin babası tarafından darp edilerek öldüğü ortaya çıktı

Gözaltına alınan baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:03:41 Güncelleme: 20:21:06 AA

Denizli'de 7 ay önce rahatsızlandığı gerekçesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Muhammed Emre Ç.'nin babası, tutuklandı.

Henüz 1 yaşındaki Muhammet Emre Ç., 18 Eylül 2016'da kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Muhammet Emre Ç.'nin otopsisinde ölüm sebebinin darp olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri baba H.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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