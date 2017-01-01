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Deniz Kul'un 300 bin dolarlık çantasını çalan kadın bakın kim çıktı!

ABD’den bebeğiyle geldiği İstanbul’da hırsızlar tarafından 300 bin dolarlık mücevherle dolu çantası çalınan Deniz Kul’un hırsızları ailece sabıkalı çıktı. Olaydan sonra tutuklanan Vildan G.’nin olayı azmettirdiği, çantayı da polis kayıtlarında 3 farklı ismi bulunan ve aranan kızı Leman G.’nin aldığı ortaya çıktı. Vildan G.’nin oğlu İbrahim G.’nin ise 11 yıl önce Swissotel’de basılan düğünün çocuk damadı olduğu ortaya çıktı

27 Nisan 2017 Perşembe, 02:23:29 Güncelleme: 02:32:06 HABERTURK.COM

Amerika’nın New York Eyaleti’nde emlakçılık yapan ve bebeğiyle 10 Şubat günü Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen Deniz Kul, kendisini takip eden 2’si çocuk 3 kişi tarafından soyulmuştu. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kul’un 500 doları ve 300 bin dolarlık mücevherinin bulunduğu çantasının çalınmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, detaylar da ortaya çıktı.

Hırsızlığı yapanların ailece sabıkalı olduğu tespit edildi. Deniz Kul tarafından da fotoğraflarından tespit edilen 2 zanlıdan anne Vildan G.’nin, olay sırasında genç kadının aracını takip eden otomobilde olduğu anlaşıldı. Çantayı çalan kızı Leman G.’yi de azmettirdiği belirlendi. Polis kayıtlarına göre defalarca gözaltına alındığı belirlenen Leman G.’nin, daha önce kendi ismi dışında Mehtap Ö. ve Gülcan G. isimleriyle de polis kayıtlarında işlem gördüğü ortaya çıktı. Yakalanan 2 şüpheliden 52 yaşındaki Vildan G. tutuklanırken, 15 yaşındaki S.T. ise serbest kaldı. Polis, kayıplara karışan Leman G. ile bir kişiyi daha arıyor.

POLİS DÜĞÜNLERİNİ BASMIŞTI

Hırsızlıktan sabıkası bulunan ve Deniz Kul’u soyan aile, yazılı ve görsel basında 2006’da İstanbul’da Swissotel’de yapılan bir düğünle gündeme gelmişti. Polisin baskın yaptığı düğünde, 15 yaşındaki Sultan Ç.’yle evlenen ve nüfusta 13 yaşında görülen İbrahim G.’nin, Vildan G.’nin oğlu olduğu, çok sayıda hırsızlık ve kapkaç olayından sabıkası bulunduğu anlaşıldı.

ÇOCUK GELİN SULTAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Polis baskını sonrası uzun süre konuşulan düğünün sonu dramla sonuçlanmıştı. 13 yaşındaki İbrahim G. yurda, evlendirilen Sultan Ç. ise ailesine verilmişti. Yine düğünden kısa bir süre sonra Küçükçekmece’de 3 ayrı hırsızlık suçundan dolayı tutuklanan Sultan Ç., cezaevindeyken tahliye edildi. Bu süreçte damat İbrahim G. de yurttan kaçtı. Aileler, Sultan ve İbrahim’e iddialara göre dini nikâh kıydırdı ve Mecidiyeköy’de 9. katta bir daire kiraladı. Oteldeki düğünden tam 5 ay sonra çocuk gelin Sultan Ç., 9. kattan atlayarak canına kıydı. Hamile kalan Sultan Ç.’nin yeniden düğün yapılmasını istediği ancak ailelerin buna onay vermemesi üzerine intihar etti iddia edildi.

Düğünleri basıldığında damat 13, gelin 15 yaşındaydı.

‘ÇALINANLAR 17 YILLIK EMEĞİMDİ’

Mağdur olan Deniz Kul, çantasını çalan kişiyi teşhis etti- ğini belirterek, “Tutuklanan kadın büyüktü. Benim çantamı 26 yaşlarında bir kadın ve yanında bulunan 2 çocuk aldı. Onları teşhis etmiş- tim. Mahkeme günümüz yaklaşıyor. Tek isteğim mücevherlerimin bulunması. 17 yıllık eme- ğimdi onlar. Avukatları bize ‘Altınların yarısını verelim, diğer yarısını sattıkları kuyumcuyu söyleyelim, gidin ondan alın’ dediler. Demek ki mücevherlerimin yarısını halen satamamışlar” dedi.

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