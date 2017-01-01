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İzmit'te otobüste tacizde bulunan kişi böyle görüntülendi

Hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:28:22 Güncelleme: 11:30:13 DHA

İzmit'te, bindiği halk otobüsünde tacize uğrayan kadın, tacizde bulunan kişiyi cep telefonu ile fotoğrafladı. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti.

Dün, İzmit'te Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, koltukta oturan erkek yolcu tarafından taciz edildi. Elini pantolonunun üzerinden cinsel organına götürerek hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, 'Çarşamba günü Kocaeli'nde, Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz' diye açıklamada bulunarak fotoğrafları paylaştı.

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