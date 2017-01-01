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Açığa alınan TBMM polisi intihar etti

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan, TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E. intihar etti

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:08:49 Güncelleme: 14:09:46 DHA

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen ve görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35'inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis'te çalıştığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

TBMM'de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla gece yarısı yaşamına son verdi. H.E.'nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve sosyal medya hesabına da "Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim" diye yazdığı öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Hain olmasaydın kendini öldürmezdin. Allah tüm yediğiniz hakları çıkaracak sizden.
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