Antalya'da 4 yıl 10 ay hapis cezası alıp denetimli serbestlik hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılan 23 yaşındaki Recep Bilgin, ayarsız cep telefonu saati nedeniyle eve 27 dakika gecikince, elektronik izleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kalan 17 aylık cezasını cezaevinde geçirecek.



Antalya'da kavga nedeniyle 4 yıl 10 ay hapis cezası alan Bilgin, 7 ay önce denetimli serbestlik sonrası elektronik kelepçe takılarak serbest kaldı. 21.00-07.00 saatleri arasında evde bulunmak zorunda olan Recep Bilgin, yaşadığı şanssızlığı anlattı. Uncalı Mezarlığı'nda zorunlu kamu görevi yaptığını söyleyen Recep Bilgin, 12 Mart günü motosikletinin benzini biten babasını almak için Çakırlar'daki evinden Sarısu'ya doğru hareket ettiğini belirtti. Bilgin, "Çakırlar'dan kız kardeşimle birlikte babamı almaya geldik. Saat 20.44'ü gösteriyordu. 10 dakikaya yetişirim diye düşünmüştüm. Ama 27 dakika eve geç kalmışız" dedi.



"17 AY HAPİS İNSANA BÜYÜK ACI VERİYOR"



27 dakikalık gecikmenin bedeli olarak cezasının kalan 17 ayını cezaevinde yatacağını belirten Bilgin, şöyle konuştu:



"7 aydır kelepçe ayağımdaydı. Bu sürede hiç geç kalmışlığım yok. O gece telefonun saati ayarsızmış. Hadi birimizin telefonundaki saat bozuk diğeri de bozukmuş. Biz 20.44 diye yola çıktık, meğer ayarsız olduğu için saat geriymiş. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdim, ancak dilekçem kabul edilmemiş. 17 ay cezaevinde kalacağım. Şu anki durum bunu gösteriyor. 7 aylık çocuğum var. Eşim yüzde 50 engelli. Çocuğum ve eşimi yurda vermeyi düşünüyorum. Büyüklerimden yardım istiyorum. Benim dışarıda olmam gerekiyor. Eşime ve çocuğuma bakmak için. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Geçici olarak simit tezgahında duruyorum. Denetimli Serbestlik Bürosu elektronik kelepçeyi aldı. Pazartesi günü saat 17.00'de teslim olacağım. Bu simit tezgahında cezaevi için harçlık biriktiriyorum."



Olay günü ağabeyi ile birlikte olan Ayşegül Bilgin ise şunları söyledi:



"O gün akşam ağabeyim eve geldi. Meğer telefonumun saati bozukmuş. Babamı almaya gittiğimizde annem Lütfiye Bilgin aradı 'Saatten haberiniz var mı?' dedi. Saati bildiğimi söylediğimde annem cezaevinden ağabeyimin arandığını söyledi. Eve geldiğimizde saat 21.27'ymiş. Telefonumun saatinin hatalı olmasından dolayı gecikmişiz. Ağabeyim 7 ay boyunca hurda topladı, 7 aylık çocuğuna süt aldı, eşine baktı. 7 aylık bebeğin hatrına devletimiz bize sahip çıksın. Ağabeyimi affetsin."

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