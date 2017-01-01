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SON DAKİKA! YSK, CHP'nin başvurusuna ret gerekçesini açıkladı

Tartışmalı geçen 11 günün sonunda YSK, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yapılan itirazları ret gerekçesini açıkladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:08:56 Güncelleme: 20:02:39 HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için yapılan itirazları reddetmişti. CHP'nin yaptığı itirazı reddeden YSK, gerekçe olarak "Tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Fligranlı oyların önceden çalındığına dair belge yok. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz" denildi.

YSK'NIN, CHP'NİN İTİRAZINI REDDETME GEREKÇESİ

Öte yandan YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılacağına" ilişkin kararının, henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alındığı, bu kararın, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun, objektif bir karar olduğu belirtildi. Gerekçede, "Bu itibarla Kurul kararının, seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

YSK'NIN, HDP'NİN İTİRAZINI REDDETME GEREKÇESİ

YSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Demokratik toplum gereklerine uygun olarak, yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı, her türlü engellemelere karşı korunmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların oy kullanma hakkı, seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir haktır" denildi.

YSK'NIN, VATAN PARTİSİ'NİN İTİRAZINI REDDETME GEREKÇESİ

Seçmen listesinde yer almayan bir kişinin, dışarıdan oy pusulası getirmesinin mümkün olmadığı belirtilen dilen açıklamada, "Oy pusulası ve zarflarının sandık kurulunca mühürlenmemiş olması, tek başına dışarıdan sahte oy pusulası ve zarfın getirilmesine yol açabileceği anlamına gelmez. O yer sandık seçmen listesinde yer almayan bir kişinin dışarıdan oy pusulası getirerek oy kullanması mümkün bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

CHP'nin yanı sıra HDP ve Vatan Partisi de halk oylamasının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

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