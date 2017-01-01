Antalya'da açık alanda alkol içmek yasaklandı

ANTALYA Valiliği, kamuya açık alanlarda ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak 100 TL para cezası kesilecek.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya Emniyeti’nin internet sayfasında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenli- ğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi, mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasındadır. Bu bağlamda, Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla, kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskûn mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekânlarda, ibadethaneler ile terk edilen, kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 maddesini ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik Makamı’nın Olur’ları ile karar verilmiştir.”
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Misafir 38 dakika önceÖrenek verdiğiniz ülkelerde dışarıda alkol yasak olabilir ama o ülkelerde alkollü mekan bolluğu türkiye'den kat kat fazla.Bizde hem mekan eksikliği var hemde dışarıda içki içmeye yasak getiriliyor.00
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Misafir 2 saat önceSimdi ayyaslar gelir ozgurlugumuz gitti yasam tarzi filan sacmaliklarina baslarlar00
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Misafir 2 saat önceManyakça uygulama. Ne demek karar alındı. ? Hangi millete sordunuz karar alınmış?00
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Misafir 2 saat önceZaten kabahatler kanununda yer alan ama uygulanmayan bir durum. Yeni bir şeymiş gibi atlamayın..00
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Misafir 2 saat öncemodern new york'a gidin de bir parkta, bir piknik alanında içki içmeye kalkın. anında damlar polis. içki içmeyi modern bişey sanan bağımlı arkadaşlar00
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Misafir 2 saat önceÇok güzel bir uygulama olmuş sayın vali00
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Misafir 3 saat önceAntalyada sokakda icicek turistde yok hotelde içecek turist de... bu Antalyaya kesilen neden hayır dediniz cezasının 1. adımı00
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Misafir 3 saat öncearabada içme, parkta içme, okul ve ibadethane etrafında içme... hangisini anlamadınız?00
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Misafir 3 saat önceçok yerinde bir uygulama fakat ceza caydırıcı değil. insanların huzurunu bozmanın cezası daha ağır olmalı. halka açık yerde içmesinler kardeşim. sokaklarda aklı başında insanlar olsun. o çok medeni avrupada - amerikada bile sokakta parkta pilajda dahi içemiyorlar bilin istedim.00
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Misafir 3 saat önceKimseyi rahatsız etmedikten sonra isteyen istediği yerde, istediği şekilde içer. Alkolden korkacağınıza içinizdeki ahlaksızlardan korkun.00
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Misafir 3 saat önceparkta, piknik alanında ya da araba da içenlerin çoğu içkiyi ağzıyla içmiyor. yerinde bir karar olmuş00
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Misafir 3 saat öncesarhoşlar yorum yazmış yine.. ne kadar saçma ne kadar mantıksız.. sokakta , parkta içme deniliyor, turizmi bahane ediyorlar. gülermisin ağlarmısın.. turist sokaktamı içiyor, parktamı içiyor...36
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Misafir 3 saat öncebir antalyalı olarak çok memnunum diye yorum yapanların doğum yerlerine baksanız keşke :)33
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Misafir 3 saat önceturistleri bahane ediyorlar.. yahu parkta , otomobil içinde alkol içen turistmi var? bu kararada en çok turistler memnun olacak. sokaklar ve parklar sarhoşlardan temizlenecek.63
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Misafir 3 saat öncebu duruma en çok turistler sevinir. sokak ortasında parkta, araç içerisinde alkol tüketenlerden kurtulmuş olacaklar. antalya nın kalitesi artacak.63
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Misafir 3 saat önceturizm:alkol.. siz zaten olayı çok yanlış anlamışsınız. benim ülkeme sokaklarda, parklarda alkol içmeye gelen turist hiç gelmesin.. zaten onlar kendi ülkelerinden bilirler sokakta parkta içilmeyeceğini.. yasak tc vatandaşı olupta park ve sokak köşelerinde , araçlarının içinde alkol kullananlara.. rahat olun siz, en çokda turistler bundan memnun olacak.33
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Misafir 3 saat önceBU DAHA BAŞLANGIÇ.OY VERENLER MEYVELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ TOPLUYOR.MÜSTAHAKTIR66
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Misafir 3 saat öncesizin semtinizde sokaklarda ve araba içinde içenlerden parkta içenlerden rahatsız olmuyorsanız, onları ailelerinizle ziyaret ediniz.Neyi savunduğunuzu bilin cahiller.Okadar içki içilcek yer var .00
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Misafir 3 saat öncegecimini turistden sağlayan antalyalılar yuzde kac evet oyu cıkmısdı :)33
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Misafir 3 saat önceturist sokak ortasında parkta alkol kullanmıyorki.. turistleri bahane etmeyin.60
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Misafir 3 saat öncehuzur ve istkrar kazandı :)60
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Misafir 3 saat önceAntalyalılar düşünsün30
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Misafir 3 saat öncedaha çok turist geldin diye yapıyorlar herhalde?:)00
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Misafir 3 saat önceKardesim bende alkol aliyorumda. Parkta arabada icenide anlamiyorum. Git evinde yada mekanda ic. Parkta icince eline ne geciyor. Dogru bir uygulama bravo!90
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Misafir 3 saat önceBen içki içe içe yanımdan geçen adam acaba sarhoş mu bana bir şey yapar mı diye korkacağıma o halka açık alanda içmesin.Hem çocuklara kötü örnek oluyor.Doğru karar.90
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Misafir 3 saat önceBence çok doğru bir karar, çocuklarımız var, haberlerde hergün şahit olduğumuz vakalar belli. İçimiz huzurlu bir şekilde dışarı salamıyoruz. Eşim eve hapsoldu, markete gidip gelmeye çekiniyor... Ben bu kararı sonuna kadar destekliyorum...63
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Misafir 4 saat önceYok artik03
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Misafir 4 saat önceabartilmis03
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Misafir 4 saat önceBeykozda herkes yollarda parklarda içiyor30
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Misafir 4 saat önceCok Yanlis Bir karar36
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Misafir 4 saat önceBana göre hava hoş ama turist ne der bilemem. Zaten turizm bitik vaziyette...00
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Misafir 4 saat önceyiyendenle içenden zarar gelmez ama.....00
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Misafir 4 saat önceherhangi bir habere bu kadar yorum yapılmamıştır... içki deyince millet hemen yorum yapıyo... çok yerinde bir karar ve uygulama olacak...30
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Misafir 4 saat önceİçerim arkadaş, kimse karışamaz66
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Misafir 4 saat öncebelçika da hollanda da yasak diyenlerin orada yaşamadığı belli. heryerde serbest orada99
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Misafir 4 saat öncesenin orda yaşamadığın belli, hadi orda yaşamıyorsun aç interneti bak yasak mı değilmi.. boş laf uzatma00
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Misafir 4 saat önceDiğer uygulamalarda da Avrupa'yı örnek alabilsek keşke. Sadece içkimi.63
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Misafir 5 saat önceMEKANLAR İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR BENCE :)33
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Misafir 5 saat öncebelcikadada yasak arac icinde ve sokakta icmek36
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Misafir 5 saat öncedaha durun bunlar başlangıç, neler yasaklanacak neler, adım adım iran2127
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Misafir 5 saat önceÇok doğru bir uygulama2718
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Misafir 5 saat öncehollanda da yasiyor ve yasatiyorum burda bile yasak cok dogru1521
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Misafir 3 saat öncebari sen deme bunu. hollanda'da bu tarz şeylerin çok normal oldugunu ilkokul çoçuğuna bile sorsan inanmaz.00
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Misafir 42 dakika önceRotterdam'da parkta gördüğüm içki içen insanlar hayalmiydi acaba...00
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Misafir 5 saat önceişine geldiğinde amerika, norveç yada bilmemne ülkesini örnek gösterenler: Amerikada domuz da yeniliyor, o zaman biz de mi yiyelim? kanadanın bir bölüünde fransızca konuşuluyor, o zaman bizde mi fransızca konuşalım? norveçliler çıplak denize giriyor, bu durumda bizde mi çıplak girelim?2418
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Misafir 4 saat öncesen neyin kafasını yaşıosun bilmem ama işine gelmediği kesin yapmayın biraz saygı !! herşeyin yeri olmalı içmeninde gezmeninde eğlenmeninde senin gibi düşüneceksek ozaman içki şişede durduğu gibi durmuyor anlamak için illa kızına tecavüz edilmeli oğlun mu bıçaklanmalı00
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Misafir 6 saat önceZaten bu gayet normal böyle olmasıda en doğru içmeyi bilen var bilmeyen varr189
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Misafir 10 saat önceBen Kanada'da da yasiyorum ve burada yasak.189
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Misafir 10 saat öncebitirdiniz turizmi nasil olsa sizin isiniz saglam924
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Misafir 11 saat önceamerikada senelerdir uygulanan bir yasak156
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Misafir 11 saat öncebende abd yasiyorum burda markette caaliyorum elbet icemessin186
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Misafir 11 saat önceacil bir karar değildi33
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Misafir 12 saat öncehelal olsun çok yerinde bir karar2427
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Misafir 12 saat önceÇok normal millet elinde içkiyle dolaşıyor.2124
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Misafir 12 saat önceİnşallah tüm illerde olur2724
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Misafir 12 saat önceTuriste de içme dersin artık3312
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Misafir 12 saat önceAntalya'da sokakta, parkta veya piknik alanlarında içki içen turist gördünüz mü? Siz bunu ABD, İngiltere veya Avusturya'da bir deneyin bakın ne oluyor?2415
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Misafir 11 saat önceAmerikada çok gördüm parkta elinde birayla dolaşanı.1815
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Misafir 44 dakika önceBen o saydığın ülkelerin Abd hariç ikisinde açıkta içenleri gördüm...00
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Misafir 12 saat önceMantıklı.içmeyin demiyorlar.herkes çok iyi anlıyoda işine gelmiyo.1812
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Misafir 12 saat önceIcki tamamen yasak olsun939
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Misafir 12 saat önceÇok doğru bir karar1518
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Misafir 12 saat önceAvrupa'da bile yasak geç kalmışlar.1815
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Misafir 12 saat önceantalyalilar dusunsun912
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Misafir 12 saat önceİsabetli karar. İnsanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok . Hele hele turistik bir bölgede içip içip taşkın hareketler yapmaya ve ülkemizin adını kötü çıkarmaya kimsenin hakkı yok2112
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Misafir 12 saat önceHemen arabistan diyorlar. Bence bu kanun daha çok avrupaya uygundur. Avrupanin çok devletlerin belirli terlerde alkol almak yasak.1815
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Misafir 12 saat önceantalyada yaşamıyan fikrini söylemsinyasayn bilir96
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Misafir 12 saat önce"çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının" çok doğru. bu kararları eleştirenleri anlamak mümkün değil. helal olsun159
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Misafir 12 saat önceantalyamın başı sağolsun129
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Misafir 13 saat önceçok güüüzel yapmışlar.912
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Misafir 13 saat önceBEN AMERIKADA YASIYORUM BURDADA AYNI HATTA YASALAR AYNEN VAR.. HATTA GECE 12 DEN SONRA ICKI SATISI YASAK!HATTA VE HATTA EYER BARINIZDA ICEN ADAM ASIRI ALKOL ALIR VE KAZA YAPARSA SIZDEN DAVACIDA OLABILIR.ISLETMELERE COK SORUMLULUKLAR VERILIYOR..ARABISTANLA NE ALAKASI VAR BENCE BIRAZ AMERIKAYA DONUYOR ULKE DESEK DAHA MANTIKLI..159
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Misafir 13 saat önceantalyada turizm sezonu başlamadan bitti1212
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Misafir 3 saat önceiçki sezonu demek istedin herhalde00
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Misafir 13 saat önceturistik şehirde alkol yasağı :) sonrada turist gelmedi diye ağlarız1512
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Misafir 3 saat önceturizm demek içkimi demek oluyor? :)00
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Misafir 13 saat öncezaten yasak değil mi?06
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Misafir 13 saat öncesüper bir karar helal915
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Misafir 13 saat önceCok yerinde bir karar bir antalyali olarak cok memnun oldum1512
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Misafir 13 saat önceYat limanında oturup denize karşı birami yudumlayamadiktan sonra antalyanin tadı kalmaz1218
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Misafir 2 saat öncelimanda birsürü içilecek yer var, ille falezlerden içip düşeceksen onu unut00
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Misafir 13 saat önceBu nedir ya olamaz915
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Misafir 13 saat öncekapalı mekanlarıda yasaklamak şazım615
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Misafir 13 saat önceBir bu kalmisti912
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Misafir 13 saat önceinanilmaz66
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Misafir 13 saat önceAmerikada da açıkta icemezsiniz beyler96
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Misafir 13 saat önceYok artik612
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Misafir 13 saat önceçocuk parklarında bile alkol tüketiliyor. buna bir son verilmesi lazımdı.186
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Misafir 13 saat önceHelal olsun daha fazla şikayet etmek lazım kenar köşede içenleri........156
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Misafir 13 saat önceBence Yanlis karar612
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Misafir 13 saat öncesiz birde edirneyi görün ceza yemeyen vatandaş kalmadı30
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Misafir 13 saat önceturizim diyen arkadas musluman ulkede yasadigini unutmus heralde aslinda ulkede yasak olmasi lazim ins. oda bir gun yasak olur99
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Misafir 13 saat önceiyi olmuş ya yapanların yüreğine sağlık içecek olan gitsin meyhanede içsin kimseyi rahatsız etmeyi benim hakkım yok onlarında hakkı yok63
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Misafir 13 saat önceturistlere de ceza yazın iyice 0 a düşsün gelir36
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Misafir 13 saat öncebunun Arabistanla ne alakası var. o turistlerin ülkelerine bak bakalım bu yasağa uymayanlara ne cezalar uygulanıyor. biz yine insaflıyız 100 tl ceza mı olur.60
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Misafir 13 saat öncezaten sokakta alkol mu alınıyordu yok Arabistan Yok şöyle böyle deyip duruyorsunuz ben elinde bira şişesiyle gezip sağda solda rahatsızlık verilmesine karşıyım ya evinde otur iç ya da bi mekanda otur iç gayet iyi başarılı olmuş. Dünyanın her yerinde yasak bu Amerika da da Avrupa'da da bizde olunca Arabistan oluyor. Boş konuşmayın bakın işinize93
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Misafir 13 saat önceSana ne benim içkimden çok vatandaşını düşğnüyorsan asgari ücrete zam yapın66
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Misafir 13 saat önceKeşke tüm yurtta aynı uygulama olsa.96
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Misafir 13 saat öncearabistana hoşgeldiniz3942
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Misafir 12 saat öncesaglikli ve guvenli bir yasama hosgeldiniz.63
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Misafir 13 saat öncezaten yasaktı...2415
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Misafir 14 saat önceOha arabistana gidelim ozamn !!!!3033
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Misafir 14 saat önceturizm kentinde olacak işmi bu ?Ne yaptıklarını bilmiyorlar!3327
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Misafir 12 saat önceAlkolü hepten yasak olsun yolsuzluk rüşvet yasak olmasın....66