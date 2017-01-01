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Antalya'da açık alanda alkol içmek yasaklandı

Antalya Valiliği ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, şehirde alkol tüketiminin yasaklandığı yerlerle ilgili açıklama yaptı

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:07:09 Güncelleme: 28 Nisan 2017 Cuma, 12:02:41

ANTALYA Valiliği, kamuya açık alanlarda ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak 100 TL para cezası kesilecek.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya Emniyeti’nin internet sayfasında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenli- ğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi, mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasındadır. Bu bağlamda, Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla, kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskûn mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekânlarda, ibadethaneler ile terk edilen, kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 maddesini ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik Makamı’nın Olur’ları ile karar verilmiştir.”

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YORUMLAR 103
  • Misafir 38 dakika önce
    Örenek verdiğiniz ülkelerde dışarıda alkol yasak olabilir ama o ülkelerde alkollü mekan bolluğu türkiye'den kat kat fazla.Bizde hem mekan eksikliği var hemde dışarıda içki içmeye yasak getiriliyor.
  • Misafir 2 saat önce
    Simdi ayyaslar gelir ozgurlugumuz gitti yasam tarzi filan sacmaliklarina baslarlar
  • Misafir 2 saat önce
    Manyakça uygulama. Ne demek karar alındı. ? Hangi millete sordunuz karar alınmış?
  • Misafir 2 saat önce
    Zaten kabahatler kanununda yer alan ama uygulanmayan bir durum. Yeni bir şeymiş gibi atlamayın..
  • Misafir 2 saat önce
    modern new york'a gidin de bir parkta, bir piknik alanında içki içmeye kalkın. anında damlar polis. içki içmeyi modern bişey sanan bağımlı arkadaşlar
  • Misafir 2 saat önce
    Çok güzel bir uygulama olmuş sayın vali
  • Misafir 3 saat önce
    Antalyada sokakda icicek turistde yok hotelde içecek turist de... bu Antalyaya kesilen neden hayır dediniz cezasının 1. adımı
  • Misafir 3 saat önce
    arabada içme, parkta içme, okul ve ibadethane etrafında içme... hangisini anlamadınız?
  • Misafir 3 saat önce
    çok yerinde bir uygulama fakat ceza caydırıcı değil. insanların huzurunu bozmanın cezası daha ağır olmalı. halka açık yerde içmesinler kardeşim. sokaklarda aklı başında insanlar olsun. o çok medeni avrupada - amerikada bile sokakta parkta pilajda dahi içemiyorlar bilin istedim.
  • Misafir 3 saat önce
    Kimseyi rahatsız etmedikten sonra isteyen istediği yerde, istediği şekilde içer. Alkolden korkacağınıza içinizdeki ahlaksızlardan korkun.
  • Misafir 3 saat önce
    parkta, piknik alanında ya da araba da içenlerin çoğu içkiyi ağzıyla içmiyor. yerinde bir karar olmuş
  • Misafir 3 saat önce
    sarhoşlar yorum yazmış yine.. ne kadar saçma ne kadar mantıksız.. sokakta , parkta içme deniliyor, turizmi bahane ediyorlar. gülermisin ağlarmısın.. turist sokaktamı içiyor, parktamı içiyor...
  • Misafir 3 saat önce
    bir antalyalı olarak çok memnunum diye yorum yapanların doğum yerlerine baksanız keşke :)
  • Misafir 3 saat önce
    turistleri bahane ediyorlar.. yahu parkta , otomobil içinde alkol içen turistmi var? bu kararada en çok turistler memnun olacak. sokaklar ve parklar sarhoşlardan temizlenecek.
  • Misafir 3 saat önce
    bu duruma en çok turistler sevinir. sokak ortasında parkta, araç içerisinde alkol tüketenlerden kurtulmuş olacaklar. antalya nın kalitesi artacak.
  • Misafir 3 saat önce
    turizm:alkol.. siz zaten olayı çok yanlış anlamışsınız. benim ülkeme sokaklarda, parklarda alkol içmeye gelen turist hiç gelmesin.. zaten onlar kendi ülkelerinden bilirler sokakta parkta içilmeyeceğini.. yasak tc vatandaşı olupta park ve sokak köşelerinde , araçlarının içinde alkol kullananlara.. rahat olun siz, en çokda turistler bundan memnun olacak.
  • Misafir 3 saat önce
    BU DAHA BAŞLANGIÇ.OY VERENLER MEYVELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ TOPLUYOR.MÜSTAHAKTIR
  • Misafir 3 saat önce
    sizin semtinizde sokaklarda ve araba içinde içenlerden parkta içenlerden rahatsız olmuyorsanız, onları ailelerinizle ziyaret ediniz.Neyi savunduğunuzu bilin cahiller.Okadar içki içilcek yer var .
  • Misafir 3 saat önce
    gecimini turistden sağlayan antalyalılar yuzde kac evet oyu cıkmısdı :)
  • Misafir 3 saat önce
    turist sokak ortasında parkta alkol kullanmıyorki.. turistleri bahane etmeyin.
  • Misafir 3 saat önce
    huzur ve istkrar kazandı :)
  • Misafir 3 saat önce
    Antalyalılar düşünsün
  • Misafir 3 saat önce
    daha çok turist geldin diye yapıyorlar herhalde?:)
  • Misafir 3 saat önce
    Kardesim bende alkol aliyorumda. Parkta arabada icenide anlamiyorum. Git evinde yada mekanda ic. Parkta icince eline ne geciyor. Dogru bir uygulama bravo!
  • Misafir 3 saat önce
    Ben içki içe içe yanımdan geçen adam acaba sarhoş mu bana bir şey yapar mı diye korkacağıma o halka açık alanda içmesin.Hem çocuklara kötü örnek oluyor.Doğru karar.
  • Misafir 3 saat önce
    Bence çok doğru bir karar, çocuklarımız var, haberlerde hergün şahit olduğumuz vakalar belli. İçimiz huzurlu bir şekilde dışarı salamıyoruz. Eşim eve hapsoldu, markete gidip gelmeye çekiniyor... Ben bu kararı sonuna kadar destekliyorum...
  • Misafir 4 saat önce
    Yok artik
  • Misafir 4 saat önce
    abartilmis
  • Misafir 4 saat önce
    Beykozda herkes yollarda parklarda içiyor
  • Misafir 4 saat önce
    Cok Yanlis Bir karar
  • Misafir 4 saat önce
    Bana göre hava hoş ama turist ne der bilemem. Zaten turizm bitik vaziyette...
  • Misafir 4 saat önce
    yiyendenle içenden zarar gelmez ama.....
  • Misafir 4 saat önce
    herhangi bir habere bu kadar yorum yapılmamıştır... içki deyince millet hemen yorum yapıyo... çok yerinde bir karar ve uygulama olacak...
  • Misafir 4 saat önce
    İçerim arkadaş, kimse karışamaz
  • Misafir 4 saat önce
    belçika da hollanda da yasak diyenlerin orada yaşamadığı belli. heryerde serbest orada
  • Misafir 4 saat önce
    senin orda yaşamadığın belli, hadi orda yaşamıyorsun aç interneti bak yasak mı değilmi.. boş laf uzatma
  • Misafir 4 saat önce
    Diğer uygulamalarda da Avrupa'yı örnek alabilsek keşke. Sadece içkimi.
  • Misafir 5 saat önce
    MEKANLAR İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR BENCE :)
  • Misafir 5 saat önce
    belcikadada yasak arac icinde ve sokakta icmek
  • Misafir 5 saat önce
    daha durun bunlar başlangıç, neler yasaklanacak neler, adım adım iran
  • Misafir 5 saat önce
    Çok doğru bir uygulama
  • Misafir 5 saat önce
    hollanda da yasiyor ve yasatiyorum burda bile yasak cok dogru
  • Misafir 3 saat önce
    bari sen deme bunu. hollanda'da bu tarz şeylerin çok normal oldugunu ilkokul çoçuğuna bile sorsan inanmaz.
  • Misafir 42 dakika önce
    Rotterdam'da parkta gördüğüm içki içen insanlar hayalmiydi acaba...
  • Misafir 5 saat önce
    işine geldiğinde amerika, norveç yada bilmemne ülkesini örnek gösterenler: Amerikada domuz da yeniliyor, o zaman biz de mi yiyelim? kanadanın bir bölüünde fransızca konuşuluyor, o zaman bizde mi fransızca konuşalım? norveçliler çıplak denize giriyor, bu durumda bizde mi çıplak girelim?
  • Misafir 4 saat önce
    sen neyin kafasını yaşıosun bilmem ama işine gelmediği kesin yapmayın biraz saygı !! herşeyin yeri olmalı içmeninde gezmeninde eğlenmeninde senin gibi düşüneceksek ozaman içki şişede durduğu gibi durmuyor anlamak için illa kızına tecavüz edilmeli oğlun mu bıçaklanmalı
  • Misafir 6 saat önce
    Zaten bu gayet normal böyle olmasıda en doğru içmeyi bilen var bilmeyen varr
  • Misafir 10 saat önce
    Ben Kanada'da da yasiyorum ve burada yasak.
  • Misafir 10 saat önce
    bitirdiniz turizmi nasil olsa sizin isiniz saglam
  • Misafir 11 saat önce
    amerikada senelerdir uygulanan bir yasak
  • Misafir 11 saat önce
    bende abd yasiyorum burda markette caaliyorum elbet icemessin
  • Misafir 11 saat önce
    acil bir karar değildi
  • Misafir 12 saat önce
    helal olsun çok yerinde bir karar
  • Misafir 12 saat önce
    Çok normal millet elinde içkiyle dolaşıyor.
  • Misafir 12 saat önce
    İnşallah tüm illerde olur
  • Misafir 12 saat önce
    Turiste de içme dersin artık
  • Misafir 12 saat önce
    Antalya'da sokakta, parkta veya piknik alanlarında içki içen turist gördünüz mü? Siz bunu ABD, İngiltere veya Avusturya'da bir deneyin bakın ne oluyor?
  • Misafir 11 saat önce
    Amerikada çok gördüm parkta elinde birayla dolaşanı.
  • Misafir 44 dakika önce
    Ben o saydığın ülkelerin Abd hariç ikisinde açıkta içenleri gördüm...
  • Misafir 12 saat önce
    Mantıklı.içmeyin demiyorlar.herkes çok iyi anlıyoda işine gelmiyo.
  • Misafir 12 saat önce
    Icki tamamen yasak olsun
  • Misafir 12 saat önce
    Çok doğru bir karar
  • Misafir 12 saat önce
    Avrupa'da bile yasak geç kalmışlar.
  • Misafir 12 saat önce
    antalyalilar dusunsun
  • Misafir 12 saat önce
    İsabetli karar. İnsanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok . Hele hele turistik bir bölgede içip içip taşkın hareketler yapmaya ve ülkemizin adını kötü çıkarmaya kimsenin hakkı yok
  • Misafir 12 saat önce
    Hemen arabistan diyorlar. Bence bu kanun daha çok avrupaya uygundur. Avrupanin çok devletlerin belirli terlerde alkol almak yasak.
  • Misafir 12 saat önce
    antalyada yaşamıyan fikrini söylemsinyasayn bilir
  • Misafir 12 saat önce
    "çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının" çok doğru. bu kararları eleştirenleri anlamak mümkün değil. helal olsun
  • Misafir 12 saat önce
    antalyamın başı sağolsun
  • Misafir 13 saat önce
    çok güüüzel yapmışlar.
  • Misafir 13 saat önce
    BEN AMERIKADA YASIYORUM BURDADA AYNI HATTA YASALAR AYNEN VAR.. HATTA GECE 12 DEN SONRA ICKI SATISI YASAK!HATTA VE HATTA EYER BARINIZDA ICEN ADAM ASIRI ALKOL ALIR VE KAZA YAPARSA SIZDEN DAVACIDA OLABILIR.ISLETMELERE COK SORUMLULUKLAR VERILIYOR..ARABISTANLA NE ALAKASI VAR BENCE BIRAZ AMERIKAYA DONUYOR ULKE DESEK DAHA MANTIKLI..
  • Misafir 13 saat önce
    antalyada turizm sezonu başlamadan bitti
  • Misafir 3 saat önce
    içki sezonu demek istedin herhalde
  • Misafir 13 saat önce
    turistik şehirde alkol yasağı :) sonrada turist gelmedi diye ağlarız
  • Misafir 3 saat önce
    turizm demek içkimi demek oluyor? :)
  • Misafir 13 saat önce
    zaten yasak değil mi?
  • Misafir 13 saat önce
    süper bir karar helal
  • Misafir 13 saat önce
    Cok yerinde bir karar bir antalyali olarak cok memnun oldum
  • Misafir 13 saat önce
    Yat limanında oturup denize karşı birami yudumlayamadiktan sonra antalyanin tadı kalmaz
  • Misafir 2 saat önce
    limanda birsürü içilecek yer var, ille falezlerden içip düşeceksen onu unut
  • Misafir 13 saat önce
    Bu nedir ya olamaz
  • Misafir 13 saat önce
    kapalı mekanlarıda yasaklamak şazım
  • Misafir 13 saat önce
    Bir bu kalmisti
  • Misafir 13 saat önce
    inanilmaz
  • Misafir 13 saat önce
    Amerikada da açıkta icemezsiniz beyler
  • Misafir 13 saat önce
    Yok artik
  • Misafir 13 saat önce
    çocuk parklarında bile alkol tüketiliyor. buna bir son verilmesi lazımdı.
  • Misafir 13 saat önce
    Helal olsun daha fazla şikayet etmek lazım kenar köşede içenleri........
  • Misafir 13 saat önce
    Bence Yanlis karar
  • Misafir 13 saat önce
    siz birde edirneyi görün ceza yemeyen vatandaş kalmadı
  • Misafir 13 saat önce
    turizim diyen arkadas musluman ulkede yasadigini unutmus heralde aslinda ulkede yasak olmasi lazim ins. oda bir gun yasak olur
  • Misafir 13 saat önce
    iyi olmuş ya yapanların yüreğine sağlık içecek olan gitsin meyhanede içsin kimseyi rahatsız etmeyi benim hakkım yok onlarında hakkı yok
  • Misafir 13 saat önce
    turistlere de ceza yazın iyice 0 a düşsün gelir
  • Misafir 13 saat önce
    bunun Arabistanla ne alakası var. o turistlerin ülkelerine bak bakalım bu yasağa uymayanlara ne cezalar uygulanıyor. biz yine insaflıyız 100 tl ceza mı olur.
  • Misafir 13 saat önce
    zaten sokakta alkol mu alınıyordu yok Arabistan Yok şöyle böyle deyip duruyorsunuz ben elinde bira şişesiyle gezip sağda solda rahatsızlık verilmesine karşıyım ya evinde otur iç ya da bi mekanda otur iç gayet iyi başarılı olmuş. Dünyanın her yerinde yasak bu Amerika da da Avrupa'da da bizde olunca Arabistan oluyor. Boş konuşmayın bakın işinize
  • Misafir 13 saat önce
    Sana ne benim içkimden çok vatandaşını düşğnüyorsan asgari ücrete zam yapın
  • Misafir 13 saat önce
    Keşke tüm yurtta aynı uygulama olsa.
  • Misafir 13 saat önce
    arabistana hoşgeldiniz
  • Misafir 12 saat önce
    saglikli ve guvenli bir yasama hosgeldiniz.
  • Misafir 13 saat önce
    zaten yasaktı...
  • Misafir 14 saat önce
    Oha arabistana gidelim ozamn !!!!
  • Misafir 14 saat önce
    turizm kentinde olacak işmi bu ?Ne yaptıklarını bilmiyorlar!
  • Misafir 12 saat önce
    Alkolü hepten yasak olsun yolsuzluk rüşvet yasak olmasın....
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