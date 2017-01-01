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Silahla tehdit etti, 3 milyon lira havale yaptırdı

Maltepe'de bir banka şubesinde müdireyi silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalandı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:19:30 Güncelleme: 16:22:57 AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, R.K.A. (36) isimli şüpheli, silahıyla Maltepe'de İdealtepe Mahallesi'ndeki bir bankaya müşteri gibi geldi.

Zanlı, güvenlik görevlisinin silahını gasbettikten sonra müdireyi silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdı.

GÖREVLİLER PANİK BUTONUNA BASTI

Banka görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlı R.K.A'yı ruhsatsız tabanca ve güvenlik görevlisini tehdit ederek aldığı tabancayla yakaladı.

1 MİLYON 330 BİN LİRASINI 12 AYRI KİŞİYE GÖNDERDİ

Zanlının yakalanmadan önce cep telefonu ile paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 ayrı kişiye havale ettiği anlaşıldı.

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