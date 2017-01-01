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1 Mayıs'ta hangi metrolar kapalı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik operatörü Murat Kazanasmaz Twitter'dan mesaj yayınladı. Peki 1 Mayıs'ta hangi metrolar kapalı olacak?

28 Nisan 2017 Cuma, 16:25:54 Güncelleme: 16:27:43

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde vatandaşlar hangi metroların kapalı olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik operatörü Murat Kazanasmaz Twitter'dan mesaj yayınladı. Peki 1 Mayıs'ta hangi metrolar kapalı olacak?

1 MAYIS HANGİ METROLAR KAPALI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı metro istasyonlarının kapalı olacağı duyuruldu. Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik operatörü Murat Kazanasmaz, "1 Mayıs tarihinde 06:00'dan itibaren Taksim-Osmanbey metro istasyonları kapalı olacaktır.Kabataş - Füniküler hattı seferler yapmayacak." ifadelerini kullandı.

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