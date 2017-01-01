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İzmir'de nişan yolunda feci kaza

Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Rifat Arda Şengör kurtarılamadı, 9 kişi de yaralandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:46:31 Güncelleme: 09:49:05 DHA

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bir akrabalarının nişan törenine giden ailelerin bulunduğu minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki Münire Arman ile 14 yaşındaki Rifat Arda Şengör öldü, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Çeşme-Otogar yol ayrımında meydana geldi. Manisa'dan İzmir'e yakınlarının nişan törenine gelen içinde ailelerin bulunduğu 43 yaşındaki Ahmet Arman yönetimindeki minibüs iddiaya göre yanlış yola girdi. Arkada başka araçtaki akrabaları Arman'ı telefonla arayıp yanlış yöne doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine geri giden Arman, yol ayrımında diğer yöne dönmek istedi. Bu sırada Bornova'dan Otogar yönüne giden 25 yaşındaki Kaan Erdoğan Karadağ yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Fadime Arman (37), Münire Arman, Burak Arman (10), Ayşe Durgut (34), Tuana Durgut (8), Ömer Asaf Durgut (3), Sıla Şengör (14), Ayla Şengör (38), Rifat Arda Şengör yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Münire Arman ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rifat Arda Şengör kurtarılamadı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Tuana Durgut ile Ayla Şengör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cesetleri savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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