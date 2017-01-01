29 NİSAN 2017
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sprey boyayla araçların üzerine boyayla 'park yasak işareti'
GÜNDEM

Beşiktaş'ta hatalı park yapan araçların üzerine 'park yasak işareti' çizildi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaya yoluna park eden araçların üzerine sprey boyayla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'park yasak işareti' çizildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:53:30 Güncelleme: 11:10:14 İHA

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve şehrin en işlek yollarından biri olan Barbaros Bulvarı üzerinde yaya yoluna park eden bazı araçların üzerine sprey boyayla park yasak işareti çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu eylem, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaya yolunu kullanan vatandaşlar, araçların üzerindeki park yasak işaretini şaşkınlıkla karşılarken, bir süre duraksayıp araçları izledi. Bazı vatandaşlar bu durumu ağır bir ceza olarak nitelendirirken, bazı vatandaşlar da hatalı parkların neden olabileceği olumsuzluklara dikkat çekti.

"ÇİRKİNLEŞMEYE GEREK YOK"

Yoldan geçen ve boyalı araçları fark edip duraksayan üniversite öğrencilerinden Mansur Bozgüney, kimin tarafından yapıldığı belli olmayan eylemin, ağır olduğuna dikkat çekerek "Kimin yaptığını bilmiyorum, bir fikrim yok. Farklı bir şekilde uyarılabilirdi. Benim aracım olsaydı, baya sinirlenirdim herhalde, bilmiyorum. Buraya park edilmesi benim için olumsuzluk doğursaydı, farklı bir şekilde uyarırdım. Çirkinleşmeye gerek yok" dedi.

 
"HATALI PARKLAR BİR KAZAYA NEDEN OLABİLİR"

Durumu fark eden bir diğer vatandaş Ahmet Günel ise, hatalı parkların doğurabileceği olumsuzluklardan bahsederek, "Normalde Türk milleti hatalı park yapan araçların sileceklerini kaldırır. Ne diyeceğimi bilemedim. Araba benim olsa, sert tepki verirdim herhalde. Ama şimdi burası park yeri olmadığı için bilemiyorum. Araçların park edilmesi için otoparklar var. Buralara park etmek yanlış. Burada değil belki, ama başka yerde hatalı parklar bir kazaya neden olabilir. Bu kazalar insan ölümüne bile neden olabilir" diye konuştu.

Yaya yolunu kullanan vatandaşların boyalı araçları seyrederek yoluna devam ettikleri görüldü.

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