29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
askerler
GÜNDEM

Kahraman askerler mehter marşı ile karşılandı

Tunceli Pülümür Kızılmescit ve Hozat Aliboğazı bölgesinde 15'i ölü 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan dönen askerler, mehter marşı ile karşılandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:59:23 Güncelleme: 15:22:54 DHA

Tunceli'nin Hozat İlçesi yakınlarındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün sona eren operasyondan dönen Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı askerler, birliklerine döndüklerinde mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

3 gündür zorlu doğa şartları altında operasyonlarını sürdüren askeri birlikler, birçok noktada teröristler ile şiddetli çatışmalar yaşadı. Operasyon birlikleri bugün sabah erken saatlerinden itibaren helikopterler ve zırhlı araçlar ile bölgeden alınan askerler, kışlaya geri döndü. Kışlaya giren askerler, buradaki silah arkadaşları tarafından mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Bu karşılama töreni kısa sürede askerler tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.


PÜLÜMÜR KIZILMESCİT'TEKİ OPERASYON DA TAMAMLANDI

Bu arada Pülümür İlçesi Kızıl Mescit Köyü yakınlarında 7 PKK'lının öldürüldüğü operasyona katılan askerler de operasyonları tamamlayarak Pülümür'deki kışlalarına döndüğü öğrenildi. Pülümür İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı'na dönen jandarma özel harekat birliklerini helikopterden indikleri sırada bazı sivil vatandaşlar ile birlikte silah arkadaşları sevinç gösterilerinde bulunarak, davul zurna eşliğinde Türkiyem türküsünü çalarak karşıladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 18 dakika önce
    Allahınıza kurban aslanlar.hepimizin dualarındasınız.Allah bütün belalardan korusun sizleri.Amin
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de öldürülen teröristin kimliği ortaya çıktı
GÜNDEM

14 yıldır aranıyordu! Öldürüldü
Polisin dikkati faciayı önledi! Klozetin altına tuzaklanmış...
GÜNDEM

Polisin dikkati faciayı önledi! Klozetin altına tuzaklanmış. ...
Tunceli'de 16 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Tunceli'de 16 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'deki terör operasyonu
GÜNDEM

Tunceli'deki terör operasyonu
Tunceli'de patlayıcı infilak etti: 2 çocuk yaralandı
GÜNDEM

Tunceli'de patlama! Oyun oynayan 2 çocuk yaralandı
İzmit'te otobüste kadını tacizle suçlanan kişi yakalandı
GÜNDEM

OTOBÜSTEKİ MİDE BULANDIRAN OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Kahraman askerler mehter marşı ile karşılandı
GÜNDEM

KAHRAMAN ASKERLERE MEHTER MARŞLI KARŞILAMA
Uşak'ta 112'den yardım isteyen kişinin cesedi bulundu
GÜNDEM

"ÇOK KAN KAYBEDİYORUM, BENİ KURTARIN" DİYE ARADI, 9 SAAT SONRA...
Muğla'da uçaktan inen yolcular arasında kavga
GÜNDEM

UÇAKTAKİ KAVGA APRONA TAŞTI!
Ardahan'da bulunan 'Rus General'in esrarengiz cesedi
GÜNDEM

KAZDIKÇA ÇIKIYOR! RUS GENERALİN ARDINDAN ŞİMDİ DE...
Çorum'da köy yangını
GÜNDEM

ÇORUM'DA KÖY YANGINI! 50 EVİ ALEVLER YUTTU