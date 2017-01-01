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SON DAKİKA! Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın

LPG yüklü bir tankerde çıkan yangın kontrol altına alındı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:37:56 Güncelleme: 17:25:03

Kocaeli Körfezi'nde Tütünçiftlik açıklarında bir tankerde yangın çıktı.

Söndürme gemileri, tankerin güvertesinde başlayan yangına müdahale ederken, Donanma Komutanlığı'ndan da yardım istendi. Bölge itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Denize atlayan mürettebatın ise, kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI, KAYIP YOK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu LPG tankında yangın çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Korkan 2-3 personel denize atladı. Arkadaşlarımız tarafından alındı onlar. Herhangi bir can kaybı, kayıp yok. Bir personel yaralı. İçeriden de müdahale ediliyor. Dışarıdan da her türlü müdahale yapılıyor. Şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı."

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