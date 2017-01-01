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İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar

Emniyet Genel Müdürlüğü, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:44:04 Güncelleme: 21:47:06 AA

İstanbul'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs Pazartesi günü bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kentte, etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 05.00'ten etkinlik bitimine kadar Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve Akıl Hastanesi Caddesi trafiğe kapatılacak.

İlçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, İskele, Prof. Turan Güneş, Karabal ve Dr. Tevfik Sağlam caddeleri kullanılacak.

Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ise Tarlabaşı Bulvarı, Mete, Gümüşsuyu,Sıra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahlarda trafik, Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhade'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi ve Tünel Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar yokuşundan Taksim'e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi kullanılacak.

Ayrıca, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan finiküler seferleri, İstiklal Caddesi'nde çalışan nostalji tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları saat 05.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalı olacak.

Öte yandan, Taksim Meydanı, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Halk Pazarı, Bakırköy Meydan ve civarındaki helikopter uçuşlarına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, tüm bu etkinliklerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağı ve bu tedbirler kapsamında 30 bin 101 personelin görevlendirileceği bildirildi.

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