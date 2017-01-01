30 NİSAN 2017
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Otobüs şoförü tartıştığı genci 'imdat' çekici ile dövdü

Bursa'da belediye otobüsü şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünü "imdat" çekiciyle hastanelik etti

30 Nisan 2017 Pazar, 11:56:26 Güncelleme: 11:59:41

Bursa'da BURULAŞ'a ait otobüsün şoförü, tartıştığı genci çekiçle dövdü.

İddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 95 numaralı Ataevler-Terminal güzergâhı otobüsünün sürücüsü Rasim G., yol verme meselesinden tartıştığı 27 yaşındaki Soner G.'yi çekiçle dövdü. Olay Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Soner G., Bursa'ya gelen misafirini almak için kendi aracıyla terminale giderken sağ şeritten gelen 95 numaralı Büyükşehir Belediyesi otobüsü mesafe olmamasına rağmen önüne girmek istedi. Bu yüzden tartışma çıktı. Otobüs sürücüsü Rasim G., araçtan aldığı acil yardım çekiciyle Soner G.'nin başına vurdu. Daha sonra tekrar çekici sallayan sürücü, bu sefer omzundan vurarak genci yere düşürdü. Yere düşen Soner G.'nin üzerine çıkan otobüs sürücüsünü yolcular uzaklaştırmaya çalıştı. Omzunun kırıldığını hisseden Soner G., polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEHDİT ETTİ

Polis gelene kadar, BURULAŞ'a ait yaka kartlarıyla olay yerine gelen diğer sürücüler, Soner G.'yi tehdit ederek, oradan gitmesini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Rasim G.'yi gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Soner G.'nin kafasında ve omzunda darbe olduğu, köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Darp raporu alan Soner G,, otobüs sürücüsü hakkında suç duyurunda bulunacağını söyledi.

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