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Başlarına ödül konulan PKK'lı teröristler öldürüldü

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda öldürülen 8 teröristten 4'ünün, başlarına ödül konulduğu ortaya çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:45:03 Güncelleme: 12:46:52 DHA

Adıyaman kırsalında, dün terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 4’ünün, 2015 yılında 'çözüm süreci'nin son günlerinde 2 asker ve 1 korucunun şehit edildiği 3 saldırının failleri olduğu ve başlarına 300 bin ile 1 milyon lira ödül konularak arandığı ortaya çıktı.

'ARANAN TERÖRİSTLER' LİSTESİNDE YER ALIYORLARDI

Güvenlik güçleri, dün sabah erken saatlerde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı köyleri kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 8 teröristi etkisiz hale getirip, barındıkları alanları imha etti. Cesetleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan teröristlerden dördünün kimliği belirlendi.

Öldürülen teröristlerin güvenlik güçlerince ’aranan teröristler’ listesinde yer alan Veli Temirci, Abuzer Arıca, Fırat Berkpınar ve Şefik Körman oldukları anlaşıldı.

 

 

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