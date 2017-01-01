Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor

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Ailesiyle çadırda geceleyen İdris Demir (71), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olduğunu belirterek, "Yangını fark edince hemen dışarı çıktık. Haberi olmayan komşuları uyardım. Evimizden de hiçbir şey alamadık. Tam takır dışarı çıkabildik. Çoraplarım dahi yoktu. Başka bir köyden bir çift çorap getirdiler de öyle giyebildim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dün geceyi çadırda geçirdik. Sanırım biraz daha burada kalacağız. Ev olmayınca ne yapacağız?" dedi.