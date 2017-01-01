30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 18:30:41 AA

  • 1 Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor
    1 | 18

    Çorum'un Kargı ilçesine bağlı 60 haneli Alioğlu köyünde, 45 evin hasar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

  • 2 Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor
    2 | 18

    İlçeye 50 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde önceki gece saatlerinde çıkan ve 45 ev ile ahır ve samanlıkların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

  • 3 Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor
    3 | 18

    Kargı Belediyesi ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yanan evlerin enkazı kaldırılırken, bazı mağdur vatandaşların evlerinin enkazında eşyalarını aradıkları gözlendi. 

  • 4 Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor
    4 | 18

    Bölgede Kargı Kaymakam Vekili Muhammed Çetin'in koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

  • 5 Çorum'daki köy yangını sonrası yaralar sarılıyor
    5 | 18

    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de mağdur vatandaşların tespiti ve psikolojik destek sağlanması amacıyla çalışma yapıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000