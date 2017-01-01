Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi

Antalya'nın Akseki İlçesi yakınlarında Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Adanaspor- Antalyaspor maçını izlemek için Adana'ya giden Antalyaspor taraftarları, otobüslerle dönüşe geçti. Antalyaspor taraftarının bulunduğu 38 yaşındaki Ali Yürekli yönetimindeki otobüsün kontrolünü, saat 06.30 sıralarında Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında yitirince araç devrildi. Kazada 49 yaşındaki Şükrü Önal, 16 yaşındaki Emre Metin ile 14 yaşındaki Yılmaz Şencan yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERDEN YARDIM İSTENDİ



Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılardan Emre Metin ve Yılmaz Şencan ambulansla hastaneye götürülürken, durumu ağır olan Şükrü Önal için ambulans helikopterden yardım istendi. Kısa sürede gelen ambulans helikopter asfalt zemine inerek yaralıyı aldıktan sonra Antalya'ya hareket etti.





Taraftarı taşıyan otobüslerden birinin şoförü Adem Gençdağ, "Adana'ya taraftarı götürdük. Dönüşte peş peşe geldik. Diğer araçlar öndeydi, en arkada ben vardım. Buraya geldiğimde arabayı yatık şekilde gördüm. Her yer ana baba günü. 3 yaralı var. 1'i ağır, 2'si hafif. Bunlar da hastaneye sevk edildi. Tali yoldan hızlı şekilde araç çıkıyor, arkadaş da vurmamak için manevra yaparken araç burada devriliyor. Kurtarmak için yapmış" dedi.







