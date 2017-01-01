Giresun'da eski damat dehşeti

Giresun'un Tirebolu İlçesi'nde, 39 yaşındaki Cemil S. ile akrabası ve eski kayınpederi 57 yaşındaki Tevfik S. arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Cemil S.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Tevfik S. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Servet S. da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay Yeşilpınar köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kendilerine ait mısır tarlasında oğluyla birlikte çalışan Tevfik S. ile bir süre önce kızından boşanan eski damadı ve akrabası Cemil S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil S., av tüfeğiyle Tevfik S. ile oğlu Servet S.'ye ateş etti. Tevfik S., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet S. yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından Cemil S. gözaltına alınırken, yaralanan Servet S. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.