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Antalya'da 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi

Zanlıların sahte içkilerin nakliyeleri sırasında üste gerçek içkileri koyarak sahtelerini sakladıkları ileri sürüldü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:16:44 Güncelleme: 14:18:59

Antalya Emniyet Müdürlüğü Alanya ilçesinde düzenlediği operasyonda 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin sahte içkileri turistik tesislere satmayı istedikleri öne sürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin piyasaya sahte içki sürmek istediğini belirledi. Bunun üzerine Alanya ilçesinde sahte içkilerin bulunduğu iki depoyu belirleyen ekipler baskın yaptı. Baskında 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

GERÇEK İÇKİLERİ GÖSTERİP SAHTELERİ VERDİLER İDDİASI

Depolarda sahte içki şişelerinin yanı sıra bin 200 adet de gerçek içki şişesi bulunduğu bildirildi. Zanlıların sahte içkilerin nakliyeleri sırasında üste gerçek içkileri koyarak sahtelerini sakladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan iki zanlının aynı zamanda gerçek içkileri gösterip sahte içkileri piyasaya sürdükleri de iddia edildi.

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