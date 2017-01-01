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İstanbul eski belediye başkanı Ahmet İsvan hayatını kaybetti

İstanbul'da 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan (94) tedavi gördüğü İstanbul'da bu sabah hayatını kaybetti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:21:31 Güncelleme: 17:23:01 DHA

İstanbul eski Belediye Başkanı 94 yaşındaki Ahmet İsvan, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. İsvan, 4 yıl önce yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan´ın Yalova´nın Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi´ndeki mezarının yanında Perşembe günü toprağa verilecek.

İstanbul'da 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. İsvan´ın 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii´ndeki cenaze töreninin ardından, 9 Mayıs 2013´te yaşamını yitiren eşi Cumhuriyet Reha İsvan´ın Yalova´nın Çiftlikköy İlçesi´ne bağlı Taşköprü Beldesi´ndeki mezarının yanında toprağa verileceği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU, ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mart 2016´da Muharrem İnce´nin babasının cenaze törenine katıldıktan sonra Ahmet İsvan´ı Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi´ndeki evinde ziyaret ederek bir süre görüşmüştü. Ziyarete bazı CHP milletvekilleri ve Yalova Belediye Başkanı CHP´li Vefa Salman da katılmıştı.

İsvan´a 26 Ocak´ta da İstanbul Beylikdüzü CHP ilçe teşkilatı `Vefa´ ödülü vermişti. Ahmet İsvan´ı evinde ziyaret eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakan Fikret Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen teşkilatın ödülünü kendisine takdim etmişti.

AHMET İSVAN KİMDİR?

Ahmet İsvan, Robert Kolej'i bitirdikten sonra ABD'de tarım ve meyvecilik öğrenimi görmüş, Türkiye'ye dönüşünden sonra Yalova'ya yerleşerek burada uzun yıllar tarım araştırmaları yapmıştı. Uzun yıllar CHP teşkilatında hizmet veren İsvan, CHP adayı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti. 1977 yılında fırıncıların fiyat tekelini kırmak halka ucuz, sağlıklı ekmek sağlamak amacıyla halk ekmek fabrikasını da kuran İsvan, 1977'ye kadar bu görevde kalmıştı.

12 Eylül döneminde, 1 Mayıs 1977 günü Taksim alanında patlak veren olaylara adı karıştığı savıyla sıkıyönetim mahkemesindeki DİSK davasında da yargılanan İsvan, Kasım 1980'den Ocak 1983'e kadar yaklaşık 27 ay hapiste kaldı, yargılama sonucu aklandı.

Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de (SHP) parti meclisi üyeliğinde bulunan İsvan´ın eşi Cumhuriyet Reha İsvan, 8 Mayıs 2013 yılında yaşamını yitirmişti.

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